삼척블루파워, 발전소 주변 고교 졸업예정자에 장학금 30만원 지원

삼척블루파워가 발전소 주변 지역 인재 육성을 위해 고등학교 졸업예정자를 대상으로 ‘졸업 장학금 지원 사업’을 추진한다.

지원 대상은 지난달 말 기준 발전소 반경 5㎞ 이내(교동, 남양동, 성내동, 정라동, 근덕면, 노곡면, 미로면)에 1년 이상 거주한 본인 또는 거주자 자녀다. 고교뿐 아니라 요건을 충족하는 지역 외 고교 졸업예정자도 포함된다. 1인당 30만 원이 지급된다.

삼척블루파워 발전소. 삼척블루파워 제공

신청은 오는 12일까지다. 지역 내 고교 졸업예정자는 학교에서 일괄 신청하고, 지역 외 고교 졸업예정자는 삼척블루파워에 서류를 직접 제출해야 한다.

제출 서류는 주민등록등본, 재학증명서, 보호자 통장 사본이다. 주소지가 다른 지역인 경우 보호자 주민등록초본과 가족관계증명서도 함께 제출해야 한다.

장학금은 심사를 거쳐 12월 23일 지급될 예정이다. 삼척블루파워 관계자는 “자격 요건을 갖춘 졸업예정자들이 혜택을 받을 수 있도록 많은 관심을 바란다”고 말했다.

