'황희찬 결장' 울버햄튼 EPL 6연패·개막 13경기 무승 최하위

황희찬이 결장한 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 울버햄튼 원더러스가 6연패에 빠지며 최하위를 벗어나지 못했다.

울버햄튼은 지난달 30일(현지 시간) 영국 버밍엄의 빌라파크에서 열린 아스톤빌라와의 2025~2026시즌 EPL 13라운드 원정 경기에서 0-1로 졌다.

후반 22분 부바카르 카마라에게 통한의 결승골을 내줬다.

황희찬은 이날 교체 명단에 이름을 올렸으나, 출전 기회를 얻지 못했다.

황희찬은 이번 시즌 리그에서 1골, 리그컵(카라바오컵)에서 도움 1개를 기록 중이다.

이로써 울버햄튼은 최근 6연패와 함께 리그 개막 13경기 무승(2무 11패) 부진에서 헤어나오지 못했다.

승점 2점에 그친 울버햄튼은 20개 팀 중 최하위에 처졌다.

올 시즌 EPL에서 단 1승도 없는 팀은 울버햄튼이 유일하다.

시즌이 반환점을 향하는 가운데 울버햄튼은 강등을 걱정해야 하는 처지가 됐다.

EPL은 18~20위가 다음 시즌 2부리그인 챔피언십으로 강등된다.

울버햄튼은 잔류 마지노선인 17위 웨스트햄(승점 11)과 승점 차가 9점으로 벌어져 있다. 바로 위 19위 번리(승점 10)와도 승점 8점 차다.

11월 비토르 페레이라 감독을 경질한 뒤 A매치 휴식기 때 롭 에드워즈 감독을 선임했으나, 이후 2연패를 당했다.

울버햄튼을 잡은 아스톤빌라는 리그 4위(승점 24)로 올라섰다.

<뉴시스>

