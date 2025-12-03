한우리 몰입독서, 7일 CJ온스타일 ‘잘사는 언니들’ 라이브 방송

(주)한우리열린교육(대표 김희선)은 초등 읽기 전문 브랜드 ‘한우리 몰입독서’가 오는 7일 오후 8시, CJ온스타일 인기 라이브쇼 ‘잘사는 언니들’에서 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

홈쇼핑 채널에서 한우리 몰입독서를 최초로 소개하는 자리인 만큼, 이번 방송에서는 한우리 몰입독서의 브랜드 방향성과 프로그램 구성, 수업 과정 등을 상세히 안내할 예정이다.

또한, 방송 중 상담 예약만 해도 혜택을 받을 수 있다. 상담 예약 후 상담 전화를 완료하면 네이버페이 3천원권을 증정한다. 더불어 2025년 12월 31일까지 신규회원으로 등록해 몰입독서 수업을 시작하면 수업료 3만원 즉시 할인과 함께 네이버페이 2만원권을 추가로 받을 수 있다. 추가로 제공되는 네이버페이 2만원은 CJ온스타일 단독으로 제공된다.

한우리 몰입독서 관계자는 “이번 라이브 방송은 ‘한우리 몰입독서’가 제안하는 초등학생 맞춤 읽기 솔루션을 미리 경험하고, CJ 단독 혜택까지 누릴 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라며, “방송을 통해 프로그램을 쉽게 확인하고 부담 없이 상담 예약을 진행해보길 바란다”고 말했다.

한편, 한우리 몰입독서는 한우리의 35년 독서교육 노하우를 기반으로 개발된 초등 전 학년 대상의 읽기 전문 프로그램으로, 교사와 함께 책을 읽으며 즉각적인 피드백을 제공해 사고력과 이해력을 함께 키우는 것이 특징이다.

