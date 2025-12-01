'이재성 72분' 마인츠, 프라이부르크에 0-4 대패…리그 8경기 무승

축구 국가대표 이재성이 선발 출전한 마인츠가 프라이부르크에 잡혀 무승 탈출에 실패했다.

마인츠는 1일(한국 시간) 독일 프라이부르크의 유로파파크 슈타디온에서 열린 프라이부르크와의 2025~2026시즌 독일 프로축구 분데스리가 12라운드 원정 경기에서 0-4로 졌다.

리그 8경기 무승(2무 6패)에 빠진 마인츠(승점 6·1승 3무 7패)는 꼴찌인 18위에 그쳤고, 프라이부르크(승점 16·4승 4무 4패)는 8위로 도약했다.

이재성은 중앙 미드필더로 선발 출전한 뒤 후반 27분 교체 아웃까지 72분을 뛰었으나, 전반전 폴 노벨의 퇴장 변수를 막지 못했다.

올 시즌 이재성은 리그 10경기 1골, 유럽축구연맹(UEFA) 유로파 콘퍼런스리그(UECL) 3경기 1골 1도움으로 총 13경기 2골 1도움을 기록 중이다.

프라이부르크는 킥오프 12분 만에 터진 루카스 퀴블러의 선제골로 빠르게 앞섰다.

뒤이어 전반 26분 빈첸초 그리포가 추가골을 터뜨려 격차를 벌렸다.

설상가상 마인츠는 전반 28분 네벨이 필립 라인하르트를 막는 과정에서 레드카드를 받아 수적 열세에 직면했다.

하프타임 이후 프라이부르크는 후반 5분 요한 만잠비의 쐐기골로 승기를 잡았다.

마인츠는 후반 27분 이재성을 대신해 빌리암 뵈빙을 투입했고, 주장 스테판 벨도 벤치로 불러들이며 백기를 들었다.

프라이부르크는 후반 45분 파트리크 오스터하게의 득점으로 정점을 찍었고, 마인츠는 무득점 다실점 완패로 고개를 숙였다.

