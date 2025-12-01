지드래곤 측, 일부 혹평 '마마 어워즈' 무대 뒷얘기 전했다

그룹 '빅뱅' 멤버 겸 솔로가수 지드래곤(G-DRAGON·권지용) 측이 일부에서 혹평한 '2025 마마 어워즈' 무대 뒷얘기를 전했다.

1일 지드래곤 소속사 갤럭시 코퍼레이션에 따르면, 지드래곤은 최근 홍콩에서 발행한 화재 참사로 인해 지난달 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 예정한 '2025 마마 어워즈'에서 예정된 무대 구성을 바꿨다.

검정 의상을 입고 검정을 단 지드래곤은 본래 준비한 '드라마(DRAMA)' '하트브레이커(Heartbreaker)' 무대 이후 현지 아파트 화재 참사 소식을 접하고 예정된 구성을 전면 수정해 '무제(無題)(Untitled, 2025)'를 선택했다. 이 곡은 연인에 대한 그리움을 노래했다.

갤럭시 코퍼레이션은 "이는 피해를 입은 이들을 향한 진정 어린 배려에서 비롯된 결정으로, 지드래곤은 희생자들과 유가족들을 돕기 위해 홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금(Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po)에 100만 홍콩달러를 기부하며 실질적인 연대의 뜻까지 더했다"고 설명했다. "화려함을 덜어낸 조용한 헌사"라는 얘기다.

지드래곤은 "갑작스러운 비보로 큰 슬픔을 겪고 계신 홍콩 시민분들께 조금이나마 힘이 될 수 있는 아티스트가 되도록 더욱 좋은 퍼포먼스를 보여드리고 싶다"고 말했다.

이날 지드래곤은 불안한 가창력 등을 지적 받았는데 그는 사실 본래 퍼포먼스형 가수는 아니다. 프로듀싱과 기획력이 돋보이는 뮤지션으로, 변수가 많은 라이브에선 비교적 유연하지 못한 모습을 보여온 건 사실이다. 지드래곤은 '마마 어워즈' 자신의 무대에 대해서도 소셜 미디어에 엄지를 아래로 내린 표현의 이모지를 달아 아쉬움을 표했다. 다만 이번에 무대 위에서 홍콩의 아픔에 공감하고자 노력한 부분은 특기할 만하다.

지드래곤은 같은 날 대상인 '올해의 가수상(Artist of the Year)'을 포함해 '남자 가수상(Best Male Artist)', '베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로상(Best Dance Performance Male Solo)', 전날 수상한 '팬스 초이스 남자 톱 10(FANS’ CHOICE MAIL TOP 10)' 까지 거머쥐며 4관왕을 기록했다.

특히 '올해의 가수상' 시상자로 무대에 오른 홍콩 배우 저우룬파(Chow Yun Fat·주윤발)은 10년 전 빅뱅에게 상을 수여했던 인연을 떠올리며 다시 지드래곤에게 트로피를 건네게 된 데 대한 남다른 감회를 전했다. 그는 "오랫동안 기다렸다, 기다리느라 머리가 하얗게 변했다"는 따뜻한 농담과 함께 반가움을 표했다.

지드래곤도 "'마마'의 엠넷 30주년에 제가 영원한 우상으로 생각해 온 주윤발 형님에게 상을 받게 돼 큰 영광이다"라며 "항상 변함없는 응원을 보내주시는 팬 분들에게도 깊이 감사드린다. 내년은 빅뱅 20주년이다. 그때는 혼자가 아니라 친구들과 함께 찾아오겠다"고 수상 소감을 전했다.

한편, 지드래곤은 오는 12~14일 서울 구로구 고척스카이돔에서 세 번째 월드 투어 '지드래곤 2025 월드 투어 [위버멘쉬](G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [?bermensch])'의 서울 앙코르 공연을 연다.

<뉴시스>

