300년 잠에서 깨어난 조선 장례문화…식산 이만부 목관 첫 공개

경북 상주박물관은 조선후기 학자 식산 이만부(1664~1732)의 묘에서 출토한 목곽과 목관을 첫 공개한다.

1일 상주시에 따르면 이번 전시는 상주에서 학문과 교육에 헌신한 식산 이만부의 삶을 조명하고 묘에서 확인된 장례문화를 소개한다.

식산 이만부 묘 조사는 2022년 연안이씨 식산종가 후손들이 선대 묘 이장을 결정하면서 상주박물관과 협의해 이뤄졌다. 수습된 목관은 문중의 기증을 통해 박물관이 인수했고 전문기관의 보존처리를 거쳐 전시로 이어졌다.

공개된 목관은 주목(朱木)으로 제작된 것으로 확인했다. 주목은 단단하고 잘 썩지 않아 ‘살아서 천년, 죽어서 천년’으로 불리는 나무다. 백년이 되기 전까지는 겨우 10m 안팎 높이밖에 자라지 않는다고 한다. 그러다 백 년이 되는 시점 다른 나무들이 늙어 힘을 못 쓰고 고사할 때부터 성장이 빨라진다고 한다.

당시 목관에 쓰인 큰 주목을 확보하는 것은 극히 어려운 일로 식산 이만부의 높은 사회적 위상을 보여주는 중요한 근거로 평가된다. 여기에 세 차례의 옻칠 흔적이 확인돼 조선 후기 장례의례와 공예기술 연구에 있어 학술적 의미를 더했다.

윤호필 상주박물관장은 “상주가 간직한 문화유산을 시민과 공유하며 세대 간 이해를 확장하는 것이 박물관의 중요한 역할”이라며 “목관 전시는 상주박물관이 직접 조사하고 지켜낸 유물을 통해 지역의 역사적 깊이를 확인하게 하는 의미 있는 자리로 시민들이 자긍심과 감동을 함께 느끼길 기대한다”고 말했다.

