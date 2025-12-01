"꽤 좋은 유격수"… USA투데이, 김하성 FA 타자 8위로 선정

미국프로야구 메이저리그 자유계약선수(FA) 시장에 나온 김하성(30)이 타자 중 전체 8위라는 높은 평가를 받아 대박을 터뜨릴지 관심이 쏠린다.

미국 일간지 USA투데이는 1일 ‘2026년 MLB FA 랭킹 : 최고의 타자들’이라는 기사에서 김하성은 쟁쟁한 타자들과 함께 8위에 이름을 올렸다. 매체는 김하성에 대해 “부상 이후 탬파베이 레이스와 단기 계약을 맺으며 2025시즌을 시작한 이후 애틀랜타 브레이브스로 이적해 유격수 자리를 훌륭하게 지켜냈다”고 지난 시즌을 돌아봤다.

김하성. AP연합뉴스

김하성은 올 시즌 탬파베이에서 24경기 동안 타율 0.214, 2홈런, 5타점으로 강한 인상을 남기지 못한 채 방출 형식으로 풀려났고 이후 애틀랜타로 이적해 24경기 타율 0.253, 3홈런, 12타점, OPS(출루율+장타율) 0.684로 반등하며 존재감을 보였다.

USA투데이는 “김하성은 2026년 1600만달러(약 223억원) 규모의 선수 옵션을 거절하고 시장에 나오기로 결정했다”면서 “주전 유격수로 생각하는 구단이 있을 것이며, 아마도 ‘꽤 좋은’(pretty good one) 유격수가 될 것”이라고 평가했다.

이번 FA 시장 타자 전체 1위는 카일 터커(29·시카고 컵스)가 선정됐다. USA투데이는 터커에 대해 “지난겨울 후안 소토(뉴욕 메츠)나 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)급의 계약 규모는 아니겠지만, 총액 4억달러(5580억원)에 육박하는 대형 계약이 가능하다”고 내다봤다. 2위는 월드시리즈에서 부상 투혼을 발휘한 보 비셋(28·토론토 블루제이스), 3위는 보스턴 레드삭스를 포스트시즌으로 이끈 알렉스 브레그먼(31)이 각각 차지했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지