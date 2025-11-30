경주시의회, 정례회 개회…2026년도 예산 등 33개 안건 심의

경북 경주시의회는 지난 27일 의회 본회의장에서 제294회 경주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의를 열고 2025년 마지막 회기 일정의 출발을 알렸다.

본회의 시작에 앞서 △정희택 의원은 '황오동 성매매 집결지 문제해결 및 도시재생 필요성' △한순희 의원은 '인재가 성장해 정착하는 도시 만들기' △이강희 의원은 '공공재생에너지 정책 도입' △김동해 의원은 '신속집행 제도 폐지 및 개선'을 주제로 각각 5분 자유발언을 했다.

제294회 경주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의 모습. 경주시의회 제공

이어진 본회의에서는 2026년도 예산안 제출에 따른 시정연설의 건을 비롯해 2026년도 예산안 및 기금운용계획안 제안설명의 건, 위원 추천의 건 등을 심의했다.

28일부터 12월 10일까지 휴회 기간 중에는 각 상임위원회별로 올해 주요업무 추진실적 보고와 내년도 예산안 및 기금운용계획안을 비롯해 조례안 18건과 동의안 6건, 보고 5건, 공유재산 관리계획 변경안 2건 등 33건의 안건을 심사·청취할 예정이다.

이 가운데 경주시의회가 발의한 안건은 최재필 의원의 경주시 자원봉사활동 지원 조례 일부개정조례안과 경주시 드론사업 육성 및 지원에 관한 조례안, 주동열 의원의 경주시 로컬푸드 육성 및 지원 조례안 3건이다.

정희택, 한순희, 이강희, 김동해 의원이 5분 자유발언을 하고 있다(왼쪽부터).

내년도 본예산 규모는 2조1000억 원으로 올해 대비 750억 원 늘어난 사상 최대 규모이다.

다만 기금운용 규모는 11개 기금에서 2545억 원으로 전년 대비 151억 원 줄었다.

이번 정례회는 다음 달 11일 열리는 제2차 본회의에서 2026년도 예산안 및 기금운용 계획안, 18일 개최하는 제3차 본회의에서 2025년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안을 심의한 뒤, 19일 제4차 본회의를 끝으로 23일간의 일정을 마무리한다.

이동협 경주시의회 의장은 "에이펙 정상회의 성공 개최를 위해 노력해 주신 경주시민과 공직자 여러분에게 진심으로 감사의 말씀을 드리며 이번 정례회에도 적극적인 참여와 협조를 당부드린다"고 말했다.

