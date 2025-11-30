與, ‘1인1표제’ 손질 고심… 지구당 부활 등 거론

더불어민주당이 대의원과 권리당원의 표심을 동등하게 반영하는 ‘1인1표제’ 당헌·당규 개정안을 두고 내홍을 겪고 있다. 당내에서는 보완책으로 지구당 부활이나 권역별 최고위원 선출 등이 거론되지만, 보완책 논의 또한 진통이 예상된다.



민주당 조승래 사무총장은 30일 국회에서 기자간담회를 열고 당원들의 1인1표제 반발에 대해 “대부분 오해에서 비롯됐다”고 말했다. 일부 당원들이 당헌·당규 개정안 효력정지 가처분을 신청한 데 이어, 전날 국회 앞에서 집회를 개최하는 등 반발이 이어지자 해명에 나선 모습이다.

조승래 더불어민주당 사무총장이 30일 오전 서울 여의도 국회에서 당무 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

이들은 “(지도부가) 당원 투표를 여론조사로 둔갑시켜 민주적 절차를 훼손했다”고 주장하지만, 조 사무총장은 애초 이번 조사가 당원들이 의결권을 행사하는 ‘투표’가 아니었다고 반박했다. 당원들의 의결권 행사가 가능한 투표는 지도부 선출, 합당·해산 결정, 특별당규 제정 관련 사안에 국한된다는 것이다.



조 사무총장은 “(1인1표제가) 대의원제를 없애는 것이 아니다”라며 “대의원의 역할과 함께 지역위원회의 상무위원과 운영위원의 역할을 어떻게 강화할지 고민하고 있다”고 강조했다. 당 안팎에서는 1인1표제 도입으로 대의원제가 사실상 폐지돼, 영남권 등 당세가 약한 지역의 영향력이 약화할 수 있다는 우려가 제기된 바 있다. 이를 보완할 수 있는 ‘전략지역 배려 조항’을 당헌 개정안에 함께 담아낼 것이라는 게 조 사무총장의 설명이다.



당내에서는 1인1표제 보완책으로 지구당 부활, 최고위원의 권역별 선출, 험지 권리당원에 대한 가중치 부여 등이 거론되고 있다. 그러나 이 같은 보완책 또한 당내 합의를 이루기 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 과거에도 정치개혁의 일환으로 제기됐다가 번번이 무산된 의제들이기 때문이다. 지구당 부활은 정당법 개정이 필요한 데다 현역 의원들이 내심 꺼려 통과가 어렵고, 권역별 최고위원 선출 또한 수도권 의원들의 반대를 넘어서기 어려울 것이라는 분석이다. 민주당 ‘대의원 역할 재정립을 위한 태스크포스(TF)’는 1·2·4일 총 3회에 걸쳐 1인1표제 관련 토론회를 열고 의견을 수렴하기로 했다. 이후 5일 중앙위원회에서 당헌 개정안을 의결할 예정이다.

