제주 “휴∼” 11위 확정… 대구 “악” 2부 추락

프로축구 K리그1 2025시즌 최종전에서 K리그2 강등 팀이 결정됐다. 제주 SK가 울산 HD를 꺾고 11위를 자력으로 확정지으면서 12위 대구FC가 내년 시즌을 K리그2에서 시작하게 됐다.

제주는 30일 울산 문수축구경기장에서 열린 K리그1 2025 최종 38라운드에서 후반 44분에 터진 김승섭의 극적인 결승골을 앞세워 울산 HD를 1-0으로 제압했다.

제주 SK 김승섭이 30일 울산 문수축구경기장에서 열린 울산 HD와의 K리그1 2025 최종 38라운드에서 후반 44분 결승골을 터뜨린 뒤 세리머니를 하고 있다. 한국프로축구연맹 제공

이날 경기에서 제주가 울산에 패하고, 대구가 FC 안양을 꺾으면 제주와 대구의 11, 12위 자리는 바뀔 수 있었다. 승점 36으로 동률이 되고 다득점에서 대구가 앞서 있었기 때문이다. 그러나 대구의 희망은 이뤄지지 않았다. 제주가 ‘디펜딩 챔피언’ 울산을 최종전에서 꺾으면서 승점 3을 추가해 승점39(10승9무19패)가 되며 스스로 11위를 확정지었다.

이날 안양과 2-2로 비긴 대구는 승점 34(7승13무18패)로 K리그1 최하위인 12위가 되면서 자동으로 강등됐다. 대구의 K리그2 강등은 10년 만이다. 이미 잔류를 확정한 가운데 최종 라운드에 나선 안양은 승점 49를 기록, 1부에서의 첫 시즌을 8위로 마무리했다.

11위 제주는 K리그2 준우승팀인 수원 삼성과 오는 3일 수원 원정, 7일 제주 홈에서 홈 앤드 어웨이로 승강 플레이오프(PO)를 치른다.

‘디펜딩 챔피언’이자 지난 시즌까지 K리그1 3연패를 일궈냈으나 올 시즌 감독 교체만 두 번 하는 등 우여곡절 끝에 파이널B로 강등되는 수모를 당한 울산은 시즌 최종전에서 패하며 스타일을 구겼다. 11승11무16패, 승점 44가 된 울산은 이날 광주에서 수원FC(승점 42, 11승9무18패)가 광주FC에게 0-1로 패하면서 9위를 가까스로 지켜 승강 PO행은 면했다.

만약 수원FC가 광주에 이겼다면 다득점에서 앞서는 수원FC가 9위로 올라서고, 울산이 10위로 내려가 울산이 승강 PO에 가는 운명이었다. 10위 수원FC는 이날 K리그2 PO에서 성남FC를 떨어뜨린 부천FC와 오는 4일과 7일 승강 PO를 펼친다.

파이널A에서는 전북 현대가 일찌감치 우승을 확정한 가운데 대전 하나 시티즌이 김천 상무를 꺾고 K리그1 역대 최고 성적인 준우승을 차지했다. 대전은 이날 김천 원정에서 2골 1도움을 올린 서진수의 맹활약으로 김천을 3-0으로 완파했다. 승점 65(18승11무9패)가 된 대전은 승점 61에 머문 3위 김천(18승 7무 13패)의 추격을 뿌리치고 2위로 시즌을 마쳤다. 김천은 비록 이날 패했으나 지난해에 이어 2년 연속으로 역대 군인 팀 최고 성적인 3위를 차지했다. 강원FC는 강릉 홈에서 포항 스틸러스에 1-0 승리를 거두며 승점 52로 전북에 1-2로 패한 FC서울(승점 49)과 자리를 바꿔 5위로 시즌을 끝냈다.

개인 타이틀도 확정됐다. 수원FC의 싸박이 17골로 전진우(전북)를 1골 차로 제치고 득점왕에 올랐다. 도움 부문은 세징야(대구)와 이동경(울산)이 12개로 공동 1위를 차지했다. 13골을 넣은 이동경은 도움 12개를 합쳐 공격포인트 25개로 세징야(24개)를 제치고 이 부문 1위에 올랐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지