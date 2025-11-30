‘피겨 간판’ 차준환… 3연속 올림픽 눈앞

한국 남자 피겨의 간판 차준환(24·서울시청·사진)이 3연속 올림픽 출전에 ‘청신호’를 켰다.

차준환은 30일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2025 전국남녀 피겨스케이팅 회장배 랭킹대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 84.93점, 예술점수(PCS) 87.88점을 합해 총 172.81점을 받았다. 전날 쇼트프로그램에서 4회전 점프에서 실수를 범하며 82.91점으로 3위에 올랐던 차준환은 프리스케이팅을 합친 총점에서 255.72점으로 서민규(262.84점·경신고)에 이어 2위에 차지했다. 250.37점을 기록한 최하빈(한광고)이 3위, 김현겸(고려대)이 231.51점으로 4위에 자리했다.

차준환은 이 대회 5연패에는 실패했지만, 올림픽 출전 자격이 있는 선수 중에는 김현겸, 이재근(219.15점·수리고)을 큰 점수 차로 앞서며 1위에 올라 밀라노행에 유리한 고지를 밟았다.

이번 대회는 내년 2월 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 나설 국가대표를 뽑기 위한 1차 선발전으로, 2026년 1월에 열리는 2차 선발전 성적을 합산해 올림픽 출전 선수를 2명을 선발한다. 내년 동계올림픽 피겨 종목 출전 자격은 2025년 7월1일 기준 만 17세 이상이라 2008년 7월 이전 출생자만 출전할 수 있다. 이날 우승을 차지한 서민규와 3위 최하빈은 각각 2008년 10월생, 2009년 11월생이라 내년 올림픽에 출전할 수 없다.

이어 열린 여자 프리스케이팅에선 여자 간판 신지아(세화여고)가 144.14점을 받아 쇼트 프로그램 점수 72.06점을 합한 최종 총점 216.20점으로 2위 김유재(204.99점·수리고)를 큰 점수 차로 따돌리고 우승을 차지했다. 3위는 김채연(201.78점·경기도빙상경기연맹), 4위는 윤서진(201.65점·한광고), 5위는 이해인(195.80점·고려대). 김유재와 윤서진은 연령 제한으로 올림픽을 포함한 시니어 국제대회 출전 자격이 없다. 이에 따라 2차 선발전에선 두 장의 올림픽 티켓을 놓고 신지아, 김채연, 이해인이 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 보인다.

