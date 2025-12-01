[이코노 브리핑] 우리금융, 생산적금융 1호 펀드 연내 출시 외

우리금융, 생산적금융 1호 펀드 연내 출시

우리금융그룹은 생산적금융 전환을 위한 그룹 공동투자펀드 1호를 연내 출시한다고 30일 밝혔다. 우리자산운용이 은행·증권·보험·캐피탈 등 주요 자회사가 전액 출자해 2000억원 규모의 ‘우리 미래동반성장 첨단전략 사모펀드’(가칭)를 연내 출시한다. 이는 지난 9월 발표한 80조원 규모의 미래동반성장 프로젝트의 일환이다. 정부가 제시한 10대 전략산업인 반도체, 이차전지, 인공지능, 바이오·백신 등 국가전략기술 분야에 집중 투자가 이뤄진다.

하나은행, 3억 유로 ‘K-방산 수출금융’ 지원

하나은행이 한국수출입은행과 협업을 통해 폴란드 등 유럽지역 국가를 대상으로 3억유로 규모의 K방산 수출금융을 지원한다고 30일 밝혔다. 이는 대규모 방산 수출 사업에 민간금융과 정책금융이 함께 참여하는 방식으로, 하나금융그룹이 지난 10월 발표한 84조원 규모 생산적금융 계획의 일환이다. 하나은행 글로벌IB금융부 관계자는 “방위산업은 생산적 금융을 통해 가장 우선적으로 지원해야 하는 ‘전략기술 산업’ 중 하나”라며 “한국수출입은행이 K방산 제품을 구매하는 국가에 제공하는 금융지원에 국내 시중은행 중 가장 먼저 참여할 수 있게 돼 그 의미가 크다”고 밝혔다.

KB국민카드, 스타샵 가맹점 이용 추가 혜택

KB국민카드는 12월12일까지 스타샵 적립가맹점 이용 고객을 대상으로 추가 적립 혜택을 제공하는 행사를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 이벤트 응모 회원에게 스타샵 적립가맹점 이용 횟수 및 결제 금액에 따라 최대 3만5000포인트리를 제공하는 방식으로 진행된다. 아울러 행사기간 동안 스타샵 적립가맹점 누적 이용금액에 따라 포인트리가 추가 적립된다.

