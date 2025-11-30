“차에게 내준 도로, 시민과 아이들에게”

제주 제주시 연삼로가 30일 하루 동안 차 없는 시민 보행길로 변신했다.

제주도는 이날 제주시 애향운동장과 연삼로 일대에서 열린 ‘2025 제2회 차 없는 거리 걷기행사’에 도민과 관광객 2만여 명이 참여했다고 밝혔다.

30일 제주시 연삼로 일대에서 열린 제주도 주최 2025 제2회 차 없는 거리 걷기 행사 참가자들이 차량 통행이 통제된 도로를 걷고 있다. 제주도 제공

오영훈 제주도지사는 개회사에서 “걷기는 우리의 몸뿐 아니라 지역사회도 건강하게 만든다. 차에게 내준 도로를 다시 시민과 아이들에게 돌려주는 의미 있는 변화가 이곳 연삼로에서 시작되고 있다”며 “도민과 함께 탄소중립 사회를 만들어가겠다”고 말했다.

개막식 후에는 도민 걷기 기부 캠페인 ‘50억 보 달성 퍼포먼스’도 진행했다.

걷기 코스는 애향운동장을 출발해 JIBS 제주방송을 반환점으로 돌아오는 왕복 4㎞ 구간으로 운영됐다. 연삼로 모든 차로를 개방해 시민들이 도심을 걸으며 색다른 경험을 즐겼다.

행사장 곳곳에서는 페이스페인팅, 에어바운스, 패밀리 림보게임, 캐릭터 퍼레이드 등 다양한 체험 프로그램이 가족 단위 참가자들의 발길을 붙잡았다.

중앙차로에 ‘맨발 건강지압판 체험’이 마련돼 시민들의 발걸음에 건강을 더했다. 난타·우쿨렐레 등 지역공동체 공연도 이어지며 행사의 흥을 돋구웠다.

버블공연, 캐리커처, 줄넘기 퍼포먼스 등 청소년·어린이를 위한 프로그램도 풍성했다. 마지막 500m 구간에는 올해 새롭게 도입한 워킹존·슬로우러닝존이 마련돼 안전한 보행 환경을 지원했다.

이번 행사는 생활 속 탄소중립 실천을 확산하는 계기도 됐다. 반환점에서는 리필스테이션을 운영해 텀블러 사용을 유도하는 등 친환경 프로그램도 진행됐다.

