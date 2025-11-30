'임신' 서민재, 아이 친부 저격 "불통 여전…고통 돌려받을 것"

'하트시그널3' 출연자 서민재(개명 후 서은우)가 전 연인이자 아이 친부인 A씨와 갈등을 겪고 있다고 밝혔다.

서민재는 30일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "(친부와) 협의가 돼서 게시물들을 삭제한 건 아니다"고 적었다.

'하트시그널3' 출신 서은우(개명 전 서민재). 서은우 인스타그램 캡처

그는 "친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하며 저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장"이라며 "상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다"고 설명했다.

이어 "저와 비슷한 상황에 처한 분들이 계시는데 제가 당장은 도움이 될만한 답변을 못 할 것 같아 답장을 못 드리고 있다"며 "아이 친부로서 인간으로서 해야 할 어떠한 단 하나의 행동과 도리를 지키지 않고 두 생명을 고통에 몰아넣는 행위에 대해서는 누구든 반드시 다 돌려받을 거라 믿어 의심치 않는다"고 전했다.

서민재는 지난 5월 임신 소식을 알렸다. 임신 이후 A씨가 자신을 계속 피하자 공개적으로 이를 알린 것.

이에 A씨 측은 서민재를 스토킹처벌법 위반, 감금, 폭행, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 고소한 상태다. 서민재 측은 "A씨에게 원하는 것은 아이 아버지로서 책임감 있는 모습을 보여주는 것과 이를 위한 진정성 있는 대화"라고 주장했다.

서민재는 2020년 채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널3'으로 얼굴을 알렸다. 2019 미스코리아 경북 출신이며, 현대자동차 대졸 공채 최초 여성 정비사로 일했다. 지난해 1월 옛 연인인 그룹 '위너' 출신 남태현과 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

