주영훈 "목사 아버지에게 '마귀 아니냐' 반항해"

작곡가 주영훈이 목회자였던 부친을 그리워했다.

29일 오후 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미' 말미에는 다음 주 예고편이 공개됐다.

사진=MBN 제공

영상에서 패널들은 '그 아버지에 그 아들'이라는 주제로 패널들과 이야기를 나눴다.

요리 전문가 김미령은 "아들이 다정다감한 성격인데 어느 날 우연히 아들 여자친구와 같이 밥을 먹게 됐다"며 "나는 우리 아들 주려고 새우 껍질을 까고 있는데 아들이 새우를 먼저 까 여자친구 접시에 올려놓더라"고 했다.

이에 요리 연구가 이혜정은 "그 집 아들은 턱은 안 쳤죠? 우리 아들은 아내에게 케이크를 먹여주겠다고 내 턱을 그냥 확 쳤다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

주영훈은 목사였던 아버지를 떠올렸다. 그는 "아버지는 세상의 모든 음악을 사탄, 마귀 음악으로 생각하시고 나에게 '이 마귀 새끼'라고 하셨다. 그래서 제가 '아버지가 마귀 아니에요?'라고 말하기도 했다"고 회상했다.

그러면서 "이제 이 지구상에 주영훈만을 위해 기도하던 사람이 사라졌구나"라고 눈물을 보였다.

주영훈의 아버지이자 배우 이윤미의 시아버지인 주성봉 씨는 지난 3월9일 향년 88세로 별세했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지