가정집 등 IP카메라 12만대 해킹…불법촬영물 제작·판매까지

가정집·사업장 등에 설치된 아이피(IP) 카메라 12만여대를 해킹한 영상을 해외 불법사이트에 판매한 이들이 경찰에 붙잡혔다. IP 카메라는 인터넷 프로토콜(IP)를 통해 네트워크로 영상 등을 주고받는 디지털 감시용 카메라를 뜻한다.

경찰청 국가수사본부는 IP 카메라를 해킹한 혐의를 받는 4명을 검거했다고 30일 밝혔다. 이들 중 3명은 구속, 1명은 불구속 상태다. 이들은 공범 관계는 아니다.

서울 서대문구 경찰청의 모습. 연합뉴스

이들 중 무직인 A(구속)씨는 IP 카메라 6만3000여대를 해킹하고 탈취한 영상파일을 편집해 불법촬영물 545개 등 성착취물을 제작한 뒤 3500만원 상당 가상자산을 받고 해외사이트에 판매한 혐의를 받는다.

회사원인 B(구속)씨의 경우 IP 카메라 약 7만대를 해킹했고 영상을 편집해 648개 파일을 제작·판매해 1800만원 상당의 가상자산을 받은 것으로 나타났다.

이들은 같은 사이트에 불법촬영물을 판매했는데, 최근 1년간 이 사이트에 게시된 영상 중 약 62%가 A·B씨가 제작한 건이었다.

나머지 피의자인 자영업자 C(구속)씨와 회사원 D(불구속)씨는 각각 IP 카메라 1만5000여대, 136대를 해킹해 탈취한 영상을 보관 중이었다. 유포하거나 판매한 사실은 확인되지 않았다.

경찰은 A·B씨가 불법촬영물을 판매한 사이트 운영자에 대해 외국 수사기관과 공조해 수사를 진행 중이다. 이 사이트에는 다수 국가 피해자 대상으로 한 불법촬영물이 게시 중이란 설명이다.

경찰은 이 사이트를 통해 불법촬영물 등 성착취물을 구매·시청한 혐의로 3명을 검거하는 등 성착취물 구매·시청자에 대한 수사도 계속 이어가고 있다. 방송미디어통신심의위원회에 이 사이트에 대한 접속차단도 요청했다. 외국 법집행기관과 협력해 사이트 폐쇄도 추진하고 있다.

이번에 해킹 피해가 확인된 IP 카메라 12만여대는 가정집, 다중 이용 사업장 등에 설치된 것이었다. 경찰 측은 아이디와 비밀번호가 ‘동일 글자 반복’이나 ‘순차적 숫자·문자 조합’ 등 단순한 형태로 설정돼 있었다고 밝혔다.

경찰은 수사 과정에서 확인된 피해 장소 중 58곳에 대해 수사관이 직접 방문하거나 전화·우편을 통해 피해 사실을 통지하고 비밀번호 변경 방법 등을 안내했다.

과학기술정보통신부 등 관계부처, 통신사와 함께 보안이 취약한 IP 카메라가 설치된 이용자 대상으로 확인 절차도 진행 중이다. 피해 가능성을 고지하고 계정·비밀번호 변경 등 조치 방안을 안내할 계획이다. 개인정보보호위원회 등과 협력해 고위험·대규모 영상 유출 사업자부터 우선 조사해 추가 피해 예방 조치를 추진할 예정이다.

경찰 관계자는 “무엇보다 IP 카메라를 가정이나 사업장에 설치한 개별 사용자가 경각심을 갖고 접속 비밀번호를 즉시, 정기적으로 변경하는 게 중요하고 가장 효과적”이라고 강조했다.

경찰은 불법촬영물 등 성착취물 피해자에 대해서도 최대한 식별하고 확인된 피해자에게 삭제·차단 처리 절차를 안내하는 등 보호 방안을 추진 중이라고 밝혔다. 피해자는 전담경찰관 지정, 피해상담, 불법촬영물 등 성착취물 삭제·차단 지원, 디지털 성범죄 피해자 지원센터 연계 등 조력을 받을 수 있다.

박우현 경찰청 사이버수사심의관은 “불법촬영물 영상물 시청·소지 행위 역시 중대한 범죄에 해당하므로 적극 수사하겠다”고 밝혔다.

