“올해 마지막 단풍놀이 가볼까”…‘낮 최고 20도’ 포근한 주말 [오늘날씨]

일요일인 30일 전국적으로 낮 최고기온이 20도까지 오르며 포근한 날씨가 이어지겠다. 다음주부터는 기온이 크게 떨어져 막바지 가을 나들이 기회가 되겠다.

완연한 가을 날씨가 이어진 지난 26일 전북 진안군 부귀면 메타세쿼이아길이 붉게 물들고 있다. 진안=뉴시스

기상청에 따르면 이날 강원영동을 제외한 중부지방과 제주도는 대체로 흐리겠고 그 밖의 지역에는 가끔 구름이 많은 가운데 기온은 평년(최저 -4~6도, 최고 7~14도)보다 높겠다.

남부지방을 중심으로는 낮과 밤의 기온차가 10~15도로 크겠으니 급격한 기온변화에 의한 건강관리에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 2~12도, 낮 최고기온은 13~20도 사이를 오르내릴 것으로 보인다.

전날 밤부터 새벽 사이 수도권과 강원 영서에는 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고, 충청권북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

새벽부터 오전 사이 인천·경기도와 충청권, 전라권, 경북권내륙, 경남서부내륙을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

특히 해안에 위치한 교량과 내륙의 강의나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으니 차량 운행시 감속 운행하는 등 교통안전에 유의해야겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 7도, 인천 6도, 수원 7도, 춘천 5도, 강릉 9도, 청주 10도, 대전 8도, 전주 8도, 광주 7도, 대구 4도, 부산 12도, 제주 13도다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 13도, 수원 15도, 춘천 13도, 강릉 18도, 청주 16도, 대전 17도, 전주 17도, 광주 18도, 대구 16도, 부산 20도, 제주 21도다.

미세먼지 농도는 수도권·강원영서·세종·충북·충남은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다. 다만 대전·전북은 밤에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지