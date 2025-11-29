배현진 “천박한 김건희와 남편…처참한 계엄 역사와 결별해야”

국민의힘 배현진 의원이 12·3 비상계엄 사태 1년을 앞두고 윤석열 전 대통령 부부를 강도 높게 비판하며 ‘윤석열 시대’와의 결별을 주장했다.

국민의힘 배현진 의원. 연합뉴스

배 의원은 29일 자신의 페이스북에 “진정 끊어야 할 윤석열 시대와는 절연하지 못하고 윤어게인, 신천지 비위 맞추는 정당이 돼서는 절대로 절대로 내년 지방선거에서 유권자의 눈길조차 얻을 수 없다”고 적었다. 윤 전 대통령 부인 김건희 씨에 대해서는 “왕이 되고 싶어 감히 어좌에 올라앉았던 천박한 김건희”라며 강도 높게 비판했다. 또 윤 전 대통령은 ‘한 남편’이라고 칭하며 “그 김건희 보호하느라 국민도 정권도 안중에 없었”다며 “처참한 계엄 역사와 우리는 결별해야 한다”고 강조했다. 마지막으로 배 의원은 “선거를 앞둔 우리의 첫째 과제는 그 무엇도 아닌 바로 이것”이라고 했다. 내년 지방선거를 앞두고 지난해 12월3일 계엄을 선포한 윤석열 정권과 선을 긋고 당의 노선을 명확하게 해야 한다는 것이다.

최근 국민의힘 장동혁 대표가 계엄에 대해 사과하는 등 당내에서 윤 전 대통령과의 결별에 분명한 메시지를 내야 한다는 목소리가 이어지고 있다. 장 대표는 전날 대구에서 계엄 사태에 대해 “책임 통감”을 언급하면서도 “더불어민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 계엄을 불러왔다”면서 귀책사유를 돌려 민주당으로부터 비판을 받았다.

