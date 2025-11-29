“민주당 뽑지 말라”던 민희진? 사실 “文 뽑았고 李 지지”

민희진이 자신을 둘러싼 '정치색 논란'에 대해 해명했다. 뉴스1



지난 28일 민희진 전 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “저는 원래부터 민주당 지지자였고 문재인 대통령도 직접 뽑았습니다”라면서 “2020년 당시 부동산 정책에 실망해서 한 말이 이렇게 왜곡될 줄은 몰랐습니다”라고 적었다.

이는 하이브와의 법적 공방이 이어지는 상황에서, 민희진 전 어도어 대표가 하이브 최고 브랜드 책임자(CBO)로 재직하던 당시 직원들에게 특정 정치관을 강요했다는 주장에 대해 반박한 것으로 보인다.

민희진 전 어도어 대표의 해명. 민희진 인스타그램 캡처

앞서, 지난 27일 서울중앙지방법원 민사합의31부(부장판사 남인수)는 민희진 전 대표와 하이브 간 주주 간 계약 해지 확인 및 민희진이 하이브를 상대로 낸 풋옵션 청구 소송 세 번째 변론기일을 열었다.

이날 하이브 측 법률대리인이 반대신문 과정에서 지난해 직장인 커뮤니티에 올라온 글을 제시했다.

하이브 측이 제시한 글에는 민 전 대표가 선거 전 직원들에게 민주당을 찍지 말라고 한 내용이 담겼다. 그러면서 민 전 대표가 “너 민주당 왜 뽑았어”, “뽑을 당이 없으면 투표하지 말아야지”라고 한 메신저 대화를 공개했다.

이 사안과 관련해 온라인 커뮤니티를 중심으로 민 전 대표가 직원들에게 정치색을 강요했다는 의혹이 불거지자, 민 전 대표는 하루 만에 자신의 SNS를 통해 관련 의혹에 대해 해명에 나섰다.

민희진 전 대표가 자신의 인스타그램에 '정치색 논란'에 대해 해명했다. 민희진 인스타그램 캡처

이어 민 전 대표는 SNS에 “제 지인들도 다 아는 사실이지만, 성남시장 시절부터 이재명 대통령을 꾸준히 지지해 왔습니다”라면서 “탄핵 집회에도 참여했고, 시위대에 물품을 지속해서 보냈습니다”라고 말했다.

민 전 대표는 이어지는 자신의 인스타그램 스토리에 시위 당시의 현장을 촬영한 사진과 시위에 참여하는 자신의 모습을 촬영한 사진, 시위 당시 인근 가게에 식료품을 결제한 사진 등을 게재했다.

그러면서 “사적인 카톡으로 대체 무슨 프레이밍을 하려는 건지 이해할 수 없습니다, 심지어 2020년은 어도어 설립 전입니다”라고 덧붙였다.

