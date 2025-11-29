“사망자 최소 128명”…홍콩, 아파트 화재 참사에 사흘간 애도기간

홍콩 아파트 화재 참사 사망자가 현재까지 128명으로 집계된 가운데, 홍콩 당국은 29일부터 사흘간 공식 애도 기간을 선포했다. 아파트 보수공사를 위해 설치한 건물 하부 그물망에서 불이 시작된 것으로 추정돼 관련 수사도 이뤄지고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 존 리 홍콩 행정장관 등 당국 관계자는 이날 오전 8시 조기가 계양된 정부청사 앞에서 3분간 묵념했다. 시민들도 참사 현장에 꽃을 두고 가는 등 추모의 발길이 이어지고 있다.

대형 화재가 발생한 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트 모습. 로이터연합뉴스

애도 기간 관공서에는 중국 오성홍기와 홍콩 깃발 조기가 걸린다. 이 기간에 예정됐던 정부 주최 공연 등 각종 행사는 연기 또는 취소된다. 홍콩 당국은 시민들에게 추모를 호소하면서 온라인상의 유언비어 유포 등에 단호히 대처하겠다고 경고하기도 했다.

지난 26일(현지시간) 발생한 홍콩 북부 타이포 구역 32층짜리 주거용 아파트 단지(웡 푹 코트)에서 불이 나 전날까지 128명이 사망한 것으로 집계됐다. 부상자는 화재 진압 소방관 12명을 포함해 79명이다.

구조 요청을 했지만 생사가 확인되지 않는 사람도 아직 많다. 홍콩 당국에 따르면 약 200명은 아직 실종 상태다. 크리스 탕 홍콩특별행정구 보안국장은 브리핑에서 “이번 화재로 중복 신고를 포함해 총 467건의 구조 요청이 들어왔다”면서 “약 200명이 아직 실종 상태다”라고 말했다.

홍콩 화재 피해자 추모객들이 두고 간 꽃다발과 편지. 연합뉴스

당국은 원인 규명과 공사 관계자들에 대한 수사를 이어가고 있다. 이번 화재는 1948년 176명이 숨진 창고 화재 이후 홍콩에서 77년 만에 최대 인명 피해를 낸 참사다. 홍콩 당국은 불길이 빠르게 번진 이유와 화재경보기 작동 여부, 공사 과정상의 문제 등 참사 원인 규명에 나섰다.

관계자들에 대한 수사도 이어지고 있다. 앞서 화재 원인으로는 건물을 둘러쌌던 가연성 물질인 스티로폼 패널이 지목됐다. 탕 보안국장은 “저층 외부 그물망에서 시작된 불이 스티로폼을 타고 빠르게 위로 번져 여러 층에 영향을 미친 것으로 추정된다”며 “고온으로 대나무 비계(고층 건설 현장에 설치하는 임시 구조물)와 보호망이 탔고 불에 부서진 대나무가 떨어지며 불길이 다른 층으로 번졌다”고 설명했다.

수사 당국은 공사 관계자와 엔지니어링 컨설팅업체, 비계 하청업체 관계자 등 관련자 11명을 체포했다.

