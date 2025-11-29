이시영, 심각한 하혈로 응급 수술… 1.9kg 둘째 득녀 후 중환자실

이시영이 심각한 하혈로 갑작스러운 응급 수술을 받고 딸을 출산했다. 유튜브 채널 ‘뿌시영’ 영상 캡처

배우 이시영이 심각한 하혈로 갑작스러운 응급 수술을 받고 예정일보다 일찍 둘째 딸을 출산했다.

지난 28일 공개된 유튜브 채널 ‘뿌시영’에는 ‘2025년 10월 브이로그’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이시영은 긴급했던 출산에 대한 이야기와 그 후일담을 담은 영상을 공개했다.

이시영은 “예상에 없던 20일 동안의 병원 일기였다”라면서 “응급으로 입원하게 돼 생각보다 훨씬 오래 있었다. 결국 출산 때까지 있었다”라고 입원과 출산의 과정을 공개했다.

이시영은 갑작스러운 하혈로 병원을 찾았는데, 의료진으로부터 즉시 입원해야 한다는 통보를 받았다. 수술 전 보호자가 꼭 필요한 상황에서, 지인에게 “보호자가 꼭 필요한 상황인데 지금 와줄 수 있느냐”며 급박했던 순간을 보여주기도 했다.

지인 덕에 무사히 수술 준비를 할 수 있었다. 유튜브 채널 ‘뿌시영’ 영상 캡처

이시영은 다행히 한달음에 달려온 지인 덕분에 수술을 받을 수 있었다고 밝혔다. 지인에 대한 고마움을 표현한 이시영은 다음날 상태가 조금 호전되어 “아기만 잘 나오면 된다”고 걱정 어린 마음을 전했다.

그는 “열흘 뒤 수술이다. 출산 때까지 병원에 입원하기로 했다. 사실 잘 못 걸어서 산책할 때만 잠깐 걷는다”며 쉽지 않았던 병동 생활을 짐작할 수 있게 했다.

이시영의 둘째 딸. 유튜브 채널 ‘뿌시영’ 영상 캡처

그러던 중 이시영은 하혈이 심해져 응급 수술을 받았고, 둘째 딸을 예정보다 일찍 출산했다. 이시영은 “내가 병동에서 나이가 제일 많다”면서 “딸은 1.9kg 미숙아로 태어나서 신생아 중환자실에 치료를 받게 됐다”고 말했다.

이후 몸을 회복한 뒤, 퇴원 수속을 밟은 이시영은 병원비가 약 890만원이 나오자 놀라는 기색을 보였다. 그는 “전치태반은 보험이 안 된다더라”면서 고액의 병원비에 다소 당황한 듯 보였다.

한편, 이시영은 2017년 요식업 사업가 조 씨와 결혼해 2018년 아들 정윤을 낳았다. 그 후 올해 3월 이혼을 발표했으나, 7월 시험관 시술로 둘째를 임신 중이라고 밝혔다.

당시 그는 “결혼생활 중 준비했던 배아의 보관 만료 시점이 다가오면서 폐기 여부를 결정해야 했다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게를 온전히 안고 갈 것”이라고 전했다.

