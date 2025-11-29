음주운전 줄일 수 있을까…내년부터 소주·맥주 ‘경고문구’ 확 바뀐다

내년 9월부터 시중에서 판매되는 모든 주류 제품에 음주운전의 위험성을 알리는 자동차 그림과 임신부의 음주 위험을 경고하는 그림이 부착된다.

서울 마포구 한 도로에서 마포경찰서 교통안전계 관계자들이 음주운전 현장단속을 하고 있다. 뉴시스

29일 보건복지부에 따르면 복지부는 이런 내용의 ‘국민건강증진법 시행규칙 일부 개정령안’과 ‘과음 경고문구 표기 내용 전부개정 고시안’을 마련했다.

이번 개정의 핵심은 소비자가 술을 마시기 전에 음주의 폐해를 직관적으로 인지할 수 있도록 시각적 정보를 강화했다는 점이다. 단순히 “지나친 음주는 건강에 해롭다”는 식의 문구만으로는 부족하다는 판단 아래, 구체적인 위험 상황을 묘사한 그림(픽토그램)을 추가해 경각심을 높이겠다는 의도다.

가장 눈에 띄는 변화는 ‘음주운전’에 대한 경고가 명시적으로 포함된다는 것이다.

먼저 주류 라벨에는 “음주운전은 자신과 다른 사람의 생명을 위태롭게 할 수 있습니다”라는 문구와 함께 술잔과 술병, 그리고 자동차가 그려진 금지 표지 그림이 들어간다. 이는 음주운전이 단순한 실수가 아닌 타인의 생명을 위협하는 범죄 행위임을 술병에서부터 명확히 알리겠다는 강력한 메시지다.

임신 중 음주의 위험성은 기존 문구에도 언급돼 있었지만 개정안은 ‘임신 중 음주는 태아의 기형 발생이나 유산의 위험을 높입니다’라는 직설적인 문구와 함께 임신부 실루엣 그림을 부착하도록 했다.

이와 함께 알코올이 1급 발암물질임을 알리며 간암, 위암 발생 위험과 청소년의 성장 및 뇌 발달 저해를 경고하는 문구도 정비될 예정이다.

소비자들이 경고 내용을 더 쉽게 읽을 수 있도록 기술적인 표기 방법도 개선된다. 경고문구의 글자 크기가 술병의 용량에 따라 커진다. 300ml 이하의 작은 병이라도 최소 10포인트(p) 이상의 글자 크기를 확보해야 하며 대용량인 1리터 초과 제품은 18p 이상의 큼직한 글씨로 경고문을 표기해야 한다. 특히 캔맥주처럼 표면이 전면 코팅된 용기는 기준보다 2p 더 크게 표기해야 한다는 세부 규정도 마련됐다.

가독성을 높이기 위한 디자인 규정도 까다로워졌다. 경고문구의 글자체는 눈에 잘 띄는 ‘고딕체’로 통일된다. 또한, 경고 문구가 배경에 묻혀 보이지 않는 꼼수를 막기 위해, 경고 문구의 배경색은 술병 라벨의 나머지 부분과 명확히 구분되는 색상(보색 관계 등)을 사용해야 한다. 경고 그림 역시 검은색 실루엣에 빨간색 원과 취소선을 사용해, 누구나 한눈에 ‘금지’와 ‘위험’의 의미를 알 수 있도록 표준화했다.

표기 위치도 소비자의 시선이 잘 닿는 곳으로 지정됐다. 상표에 직접 인쇄할 때는 상표 하단에, 스티커를 붙일 때는 상표 하단의 잘 보이는 곳에 부착해야 한다. 만약 경고 문구와 그림을 함께 표시하면 두 요소가 연속적으로 보이도록 배치해 시각적 효과를 극대화해야 한다.

이번 개정안은 지난 3월 공포된 국민건강증진법 개정에 따른 후속 조치로 내년 9월 19일부터 본격적으로 시행될 예정이다.

