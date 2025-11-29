“다음주 영하 10도, 본격 ‘겨울추위’ 온다” [오늘날씨]

주말인 29일은 전국이 대체로 맑겠으나 중부지방은 오후부터 차차 흐려지겠고, 30일은 전국 대부분이 흐리겠다.

12월이 시작되는 다음주 초부터는 북쪽에서 강한 찬 공기가 유입돼 본격적인 한파가 찾아오겠다. 수도권 북부는 아침 기온이 –10℃ 안팎까지 떨어지겠으며 강풍까지 더해져 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 전망된다.

클립아트코리아

기상청에 따르면 29일 아침 최저기온은 –4~4℃, 낮 최고기온은 9~17℃, 30일은 아침 2~12℃, 낮 13~19℃로 예보됐다.

29일 아침까지 전국 대부분 지역에서 일교차가 10℃ 이상 크게 벌어지겠다. 경기 남부와 충청권, 남부지방은 15℃ 이상 나타날 것으로 보여 건강관리에 각별한 주의가 필요하다. 기온은 낮부터 오르겠으며, 밤에는 경기 북부 내륙과 강원 영서 중·북부에 비가 내리는 곳이 있겠다.

30일은 평년보다 기온이 높겠다. 새벽에는 경기 북부 내륙과 강원 영서 북부, 밤에는 수도권과 강원 영서에 비가 예상된다.

29~30일 예상 강수량은 29일 밤~30일 새벽 △경기 북부 내륙·서해5도 1㎜ 안팎 △강원 영서 중·북부 1㎜ 안팎이다. 30일 밤은 △서울·인천·경기 1㎜ 안팎 △강원 영서 1㎜ 내외다.

미세먼지 농도는 29일엔 전 권역이 ‘보통’ 수준을 보이겠고, 30일엔 수도권은 오전·오후 모두 ‘나쁨’, 남부지방은 오전 ‘보통’에서 오후 ‘나쁨’ 단계로 악화하겠다.

바다의 물결(앞바다)은 29일과 30일 모두 동해·서해 0.5~1.5ｍ, 남해 0.5~1.0ｍ로 일겠다.

