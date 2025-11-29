전북도, 17개국 외교사절단 초청 ‘글로벌 웰니스’ 협력 확대 나서

전북도가 자연·발효·웰니스 자원을 활용한 국제협력 확대에 속도를 내고 있다.

전북도는 27일부터 28일까지 이틀간 주한 외교사절단을 초청해 웰니스 산업을 소개하고, 자연 기반 상생 전략을 논의하는 국제포럼을 개최했다. 행사에는 슬로베니아, 가나, 앙골라, 파키스탄, 에스토니아 등 17개국에서 33명의 외교관이 참석했다.

첫날인 27일 외교사절단은 전북도립미술관과 완주 대한민국술테마박물관, 안덕건강힐링마을 등을 방문해 막걸리 빚기, 김장 담그기, 황토찜질 등 전북형 웰니스 프로그램을 체험했다. 특히 2021년 한국관광공사 우수 웰니스 관광지로 선정된 안덕건강힐링체험마을에서는 직접 김장을 담가 한국 전통 식문화를 경험했다.

둘째 날인 28일에는 전주 라한호텔에서 ‘자연과의 공생, 함께 성장하는 길’을 주제로 국제포럼이 열렸다. 포럼은 치유농업 기조연설을 시작으로 △아피테라피·양봉 △치유관광 △지속가능 발전 등 세 가지 세션으로 구성됐다.

슬로베니아 양봉 전문가와 우즈베키스탄 양봉연합 의장은 각국의 양봉·치유 사례를 발표했으며, 튀르키예·슬로바키아·필리핀 대사관은 자연 공생 정책과 지속 가능한 발전 전략을 소개했다.

김관영 전북도지사는 “이번 포럼을 계기로 전북의 자연·발효·웰니스 자원을 세계와 연결해 글로벌 치유·관광 중심지로 도약할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지