조현 "핵잠 도입, 역량 평가 먼저…이후 미국과 협상"

조현 외교부 장관은 핵추진잠수함 도입을 위해 한국의 역량을 먼저 면밀히 살펴야 한다고 언급했다.
조 장관은 28일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “핵잠을 만드는데 있어서 잠수함 본체, 원자력 추진체, 핵연료 이 세 가지 파트를 어느 정도 할 수있는가, 우리에 대한 엄격한 평가가 선행돼야 한다”고 말했다.
그는 이어 “그것을 기초로 미국과 협상안을 만들어서 협상을 시작할 계획”이라고 전했다.
조 장관은 “핵잠 문제는 국방부, 또 여러 민간 기관이 관련되기 때문에 NSC(국가안전보장회의)에서 선도적 역할을 하고 모든 관련 부처가 TF에 들어갈 것으로 보인다”고 말했다.
조 장관은 한·미 원자력협력협정에 대해선 “외교부에서 지난번(2015년 개정)에도 협상을 담당했고, 이번에도 그렇게 될 것”이라고 말했다.
그는 “협정을 개정할지 아니면 현재 협정에 추가로 어떤 조항을 추가시킴으로써 우리가 농축과 재처리를 할 수 있게 할 것인지 이런 것을 종합적으로 검토하고 있다”고 설명했다.
한·미는 지난달 29일 정상회담 결과를 담은 팩트시트를 지난 14일 발표했다. 팩트시트에는 핵추진잠수함 도입과 조선·공급망·방위산업 협력 강화 등 합의 내용이 담겼다.
