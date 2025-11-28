트럼프, 심야 SNS로 “제3세계로부터 이주 영구적 중단” 폭탄선언

도널드 트럼프 미국 대통령이 심야에 올린 사회관계망서비스(SNS) 게시글에서 “ 제3세계로부터의 이주를 영구적으로 중단하겠다"는 폭탄 선언을 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

그는 27일(현지시간) 밤 트루스소셜에 올린 장문의 게시물을 통해 “미국의 시스템이 완전히 회복할 수 있게 제3세계로부터 이주를 영구적으로 중단할 것”이라고 밝혔다. 다만, 트럼프 대통령은 해당하는 ‘제3세계 국가’가 어디인지는 구체적으로 거론하지는 않았다. 트럼프 대통령은 또 미국 시민이 아닌 이들에 대한 연방정부 차원의 지원을 중단하겠다고 선언했다. 또 사회적 평온을 해치는 이민자들의 시민권을 박탈하고 안보상 위험 등을 초래하는 외국인은 추방하겠다고 덧붙였다.

그는 “미국의 자산이 되지 않거나 우리나라를 사랑하지 못하는 사람은 모두 내보낼 것”이라면서 “오직 반(反)이민만이 이 상황을 완전히 치유할 수 있다며”고 강조했다.

트럼프 행정부는 미 최대 명절인 추수감사절 전날인 전날 수도 워싱턴에서 주방위군 피격 사건이 발생하자 반이민 정책을 거세게 몰아붙이고 있다. 앞서 조세프 에들로 미 이민국(USCIS) 국장은 트럼프 대통령의 지시라며 모든 우려국가 출신 외국인의 영주권에 대한 전면 재조사를 지시했다고 밝혔다. 에들로 국장은 우려 국가가 어딘지 언급하지 않았지만, USCIS는 19개국을 특정했다고 CNN은 전했다.

