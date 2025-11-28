‘12·3 사태’ 1년, 국힘은 사과하고 ‘계엄의 강’ 건너야 [논설실의 관점]

국민의힘이 ‘12·3 불법계엄’ 1년이 돼가는데도 당 차원의 사과·반성 메시지를 내는 문제를 놓고 내홍을 겪고 있다. 헌정 질서 훼손으로 정권이 교체되고, 관련자들이 특검에서 줄줄이 수사를 받는 상황에서 갈지자 행보를 보이는 제1야당의 행태가 한심할 따름이다. 초선인 김재섭 의원은 28일 라디오에 출연해 지도부 차원에서 사과가 없다면 “의원 20여명이 집단행동에 나설 것”이라고 예고했다. 연판장이나 기자회견 등 구체적인 대응방안까지 제시했다. 김용태 의원도 가세했다. 그는 페이스북에 “국민의 의구심 또는 불신을 인정하지 않는다면, 민주당이 지금 이렇게 여전히 입법 전횡을 일삼고 사법부 장악을 시도하고 있는 상황에서 국민이 국민의힘에 힘을 실어주지 않는 이유를 설명할 수가 없다”고 강조했다. 맞는 말이다.

국민의힘 김재섭 의원. 뉴시스

당내 상당수 의원이 계엄에 대한 진정성 있는 사과와 윤석열 전 대통령과의 절연을 요구하고 있지만, 당 지도부는 미온적이다. 그 중심에 장동혁 대표가 버티고 있다. 민주당 주도로 추경호 의원 국회 체포동의안이 가결되자 장 대표는 “정권의 생명을 단축하는 정권 몰락의 트리거가 될 것”이라고 비판했다. 그러면서 “김영삼 국회의원 제명(1979년)은 1987년 민주화로 이어지는 거대한 역사의 출발점이었다”고 했다. 내란중요임무종사 혐의를 받는 추 의원의 행위를 독재 정권에 맞선 김 전 대통령의 민주화 투쟁과 빗댄 건 망언이다. 장 대표는 지난 주말부터 부산, 울산, 창원 등을 시작으로 다음 달 대구, 대전 등에서 순회 여론전을 벌인다. TK(대구·경북)·PK(부산·경남) 등 보수 텃밭 중심의 핵심 지지층 결집이 목적이다. 그러면서 내년 지방선거를 ‘체제전쟁’으로 치르겠다고 벼르고 있다. 현실과 동떨어진 인식이 아닐 수 없다.

이날 발표된 한국갤럽의 정당 지지도 여론조사에서 민주당은 42%, 국민의힘은 24%로 집계됐다. 국민의힘 지지율은 불법계엄 사태 직후인 지난해 12월 지지율(24%)에서 1년 동안 한 발짝도 나아가지 못하고 있는 셈이다. 대장동 항소 포기와 부동산값 폭등, 사법개혁을 빌미로 한 삼권분립 훼손 등 각종 여권 발 악재에도 불구하고, 국민은 여전히 야당인 국민의힘에 마음의 문을 열지 않고 있다는 방증이다. 지지율이 20%대 초반을 맴도는 상황에서도 장 대표는 “일희일비하지 않는다”는 말만 되풀이하고 있다. 장 대표는 ‘아스팔트 세력’이 중도층 민심과 외연 확장보다 더 중요하다는 얘기인가.

국민의힘 장동혁 대표가 28일 대구 동구 국립신암선열공원에서 이동하고 있다. 연합뉴스

민주주의를 무너뜨린 내란을 두둔하며 ‘尹 어게인’에 기대는 것은 시대착오적 발상이다. 당 지도부의 공식 사과는 제1야당이자 공당이 가야 할 미래다. “민주당에 사과하는 것이 아니라 국민께 사과하는 것”이라는 김재섭 의원의 말을 새겨듣기 바란다. 사과가 늦어질수록 계엄에 동조한 내란 정당이라는 이미지만 굳어질 뿐이다. 소수의 강성 지지층만 의식하다 중도층의 신뢰를 잃어버리는 우를 범해서는 안 된다. 국민의힘은 이러고도 내년 6·3 지방선거에서 표를 달라고 읍소할 것인가.

