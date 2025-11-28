트럼프 또 여성 기자에 폭언…"멍청하니 그런 질문"

유독 여성 언론인들을 상대로 분노 표출을 자주 하는 모습을 보이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 취재진으로부터 질문을 받는 과정에서 또 여성 기자를 상대로 폭언성 발언을 했다.



27일(현지시간) AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 플로리다주 팜비치의 자택인 마러라고 리조트에서 아프가니스탄인 출신 이민자의 주방위군 병사 총격 사건에 관한 질문을 받던 도중 한 여성 기자를 향해 "당신은 멍청한가(stupid), 당신은 멍청한 사람인가?"라고 말했다.



이 기자는 당시 트럼프 행정부의 일부 인사들도 재정착 아프가니스탄인을 상대로 철저한 신원조사가 이뤄졌다고 언급했는데 왜 이번 총격 사건과 관련해 전임자인 조 바이든 대통령을 비난하느냐는 취지의 질문을 하던 중이었다.



그렇지만 트럼프 대통령은 기자의 질문을 중간에 끊고는 이처럼 공격적으로 반응했다.



트럼프 대통령은 "그들은 이곳에 있어서는 안 되는 수천명과 함께 들어왔고, 당신은 멍청한 사람이라서 그런 질문을 하는 것"이라고 쏘아붙였다.



트럼프 대통령은 최근 맘에 들지 않는 보도를 했거나 현장에서 자신에게 거슬리는 질의를 하는 여성 언론인을 상대로 잇따라 거친 인신공격성 발언을 해 논란을 불렀다.



지난 14일 미 대통령 전용기(에어포스원)에서 여성 기자를 향해 "조용히 해, 돼지야"라고 말했고, 최근에는 자신의 노화 징후를 보도한 뉴욕타임스(NYT) 취재진 중 여성만을 겨냥해 '삼류 기자, 추한 사람'이라는 식의 인신공격을 가했다.



AFP통신은 "모욕적 언사와 거친 발언은 트럼프 시대의 상징이지만 미국 지도자는 특히 여성 기자들에 대해 남다른 분노를 품고 있는 것으로 보인다"고 지적했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지