농협경제지주, 2025년 조합공동사업법인 종합경영평가 실시

농협경제지주(농업경제대표이사 박서홍)가 전국 121개 조합공동사업법인(이하 조공법인)을 대상으로「2025년 조공법인 종합경영평가」를 실시했다.

농협경제지주는 2017년부터 매년 종합경영평가를 시행해오고 있으며, 올해는 ▲지속가능성 ▲안정성 ▲생산성 ▲성장성 등을 중점적으로 평가했다.

평가 결과에 따라 ▲농림축산식품부 장관상(1) ▲농협중앙회장상(3) ▲농협경제지주 대표이사상(12) 등을 시상하고, 무이자자금을 지원할 계획이다. 한편, 농림축산식품부 장관상의 영예는 기린원당농협부두조공법인이 안았다.

박서홍 농업경제대표이사는 “종합경영평가는 각 법인의 경영 수준을 점검하고 경쟁력을 강화할 수 있는 중요한 과정”이라며 “앞으로도 조공법인이 농·축산물 유통 핵심주체로 자리매김할 수 있도록 다양한 지원 방안을 강구하겠다”고 말했다.

2004년 농협법 개정으로 처음 도입된 조공법인은 2개 이상의 농축협이 규모화·전문화로 사업 경쟁력을 제고하기 위해 출자한 법인을 말한다. 올해 10월을 기준으로 136개소로, 2024년도 기준 전체 조공법인의 사업량은 6조원 이상에 달한다.

