김건희를 ‘김안방’으로 저장한 박성재… 텔레그램 메시지도 받아

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 내란특검팀(특검 조은석)이 윤석열 전 대통령 부부와 박성재 전 법무부 장관의 통화 내역 등을 분석하는 과정에서 박 전 장관이 윤 전 대통령의 부인 김건희씨를 ‘김안방’으로 저장한 것을 확인했다.

내란 중요임무 종사 및 직권남용 권리행사 방해 혐의로 구속영장이 청구된 박성재 전 법무부 장관이 지난 13일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다. 연합뉴스

28일 법조계에 따르면 특검팀은 윤 전 대통령과 박 전 장관이 지난해 5월 수시로 통화한 내역을 확보했다. 윤 전 대통령은 지난해 5월4일 박 전 장관과 1시간15분가량 통화했다. 당시 이원석 전 검찰총장은 같은 달 2일 송경호 당시 서울중앙지검장에게 김씨의 명품가방 수수 의혹에 대해 전담수사팀을 구성할 것을 지시한 상태였다.

다음 날인 5일에는 김씨가 박 전 장관에게 ‘김혜경·김정숙 씨의 수사는 왜 진행이 잘 안되나’, ‘김명수 대법원장 사건이 2년이 넘었는데 방치된 이유가 뭐냐’는 취지의 텔레그램 메시지를 보낸 것으로 조사됐다. 또 ‘전담수사팀 구성 지시에 관한 검찰 상황분석’이라는 글도 전송한 것으로 파악됐다.

윤 전 대통령은 5월12일에도 박 전 장관에게 4차례 전화해 총 42분간 통화했다. 이튿날인 13일 법무부는 서울중앙지검장과 1∼4차장검사를 전원 교체하는 등 검찰 지휘 라인에 대한 인사를 진행했다.

특검팀은 텔레그램 메시지를 복원하면서 박 전 장관이 김 씨를 ‘김안방’으로 저장한 내역도 확인했다고 한다. 특검팀은 윤 전 대통령 부부와 박 전 장관의 통화 내역, 메시지 등을 바탕으로 이들이 검찰 인사에 개입하고 김 씨의 명품백 수수 의혹과 도이치모터스 주가 조작 사건을 모두 무혐의 처분하도록 영향력을 행사했음을 뒷받침한다고 보고있다.

지난해 5월 김씨 사건 관련 수사 지휘 라인이 전면 교체된 후, 수사팀은 김 씨를 검찰청 대신 경호처 부속청사에서 조사하고 명품백과 주가조작 사건을 모두 무혐의 처분했다.

