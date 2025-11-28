“언니가 왜 거기 있어?”…샤를리즈 테론, 한국서 김밥 말고 떡볶이 만들었다

할리우드 스타 샤를리즈 테론이 딸과 함께 한국을 찾은 모습이 목격된 데 이어, 한식 쿠킹 클래스를 즐기는 모습이 공개돼 눈길을 끈다.

‘마스터셰프 코리아 시즌3’ 우승자 최광호 셰프는 지난 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 테론 모녀가 스튜디오를 방문한 사진과 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 테론이 앞치마를 두른 채 딸과 함께 김밥을 말고 떡볶이를 만드는 모습이 담겼다. 직접 만든 김밥을 맛본 후 어깨를 들썩이며 즉석에서 춤을 추는 모습도 포착됐다.

최강록 셰프의 쿠킹 클래스에서 딸과 함께 음식을 만들고 있는 샤를리즈 테론. 최강록 셰프 인스타그램 캡처

최 셰프는 “정말 좋아하는 배우가 따님과 함께 방문해 ‘성덕 오브 성덕’이 된 순간이었다”며 “두 분이 함께 요리하며 밝게 웃는 모습은 잊을 수 없는 순간이었다”고 감격을 전했다.

앞서 지난 23일에는 테론 모녀가 서울 홍대 일대에서 산책하는 모습이 목격돼 팬들 사이에서 화제를 모은 바 있다.

당시 갈색 롱코트와 선글라스를 착용한 테론은 딸과 함께 거리를 자연스럽게 거닐며, 팬들이 알아보고 다가가자 먼저 웃으며 인사를 건네고 사진 촬영에 흔쾌히 응하기도 했다. 경호원 없이 자유롭게 거리를 걷는 모습 때문에 공식 일정이 아닌 개인 여행으로 방한했을 가능성이 제기됐다.

테론은 1994년 영화 ‘일리언 3’로 데뷔했으며, 2003년 ‘몬스터’로 아카데미 여우주연상을 수상했다. 이후 ‘매드맥스: 분노의 도로’에서 퓨리오사 역으로 세계적인 인기를 얻었고, 현재 차기작으로 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 ‘오디세이’가 2026년 7월 개봉을 앞두고 있다.

