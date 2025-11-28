동국제약, ‘걷기 기부 캠페인’ 기부금 전달… 취약계층 어르신 치료비로 지원

동국제약 제공

동국제약이 ‘걷기 기부 캠페인’을 통해 모은 기부금을 보건복지부 산하 독거노인종합지원센터에 전달했다고 28일 밝혔다.

전달식은 지난 21일 서울 영등포구 독거노인종합지원센터에서 열렸다. 행사에는 김현미 센터장과 동국제약 OTC사업본부 박혁 상무 등 양측 관계자들이 참석했다. 이번 기부금은 10월 13일부터 11월 9일까지 약 한 달간 진행된 ‘동국제약과 함께하는 걷기 기부 캠페인’ 참여자들의 걸음 수를 바탕으로 조성됐으며, 다리질환을 앓는 취약계층 어르신들의 의료비로 사용된다.

‘걷기 기부 캠페인’은 동국제약이 2022년부터 독거노인종합지원센터, 모바일 헬스케어 플랫폼 ‘워크온’과 매년 함께해온 사회공헌 프로그램이다. 정맥순환장애 개선제 ‘센시아’와 연계해 걷기 습관을 장려하고, 다리질환으로 어려움을 겪는 어르신을 돕는 취지로 기획됐다. 올해 캠페인에는 약 2만 명이 참여해 목표 10억 보를 크게 웃도는 45억 보를 기록했다.

김현미 센터장은 “캠페인에 동참해 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “참여자들의 따뜻한 마음을 어르신들께 잘 전하겠다”고 말했다. 박혁 상무는 “많은 분들의 발걸음이 이웃들의 다리질환 치료에 힘이 됐다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 국내 판매 1위(아이큐비아 기준) 정맥순환장애 개선제 ‘센시아’는 센텔라 정량추출물을 주성분으로 해 다리 붓기, 저림, 통증 등 정맥순환장애 증상을 완화하는 일반의약품이다. 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있다.

