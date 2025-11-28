홍콩 화재에 K팝 스타 기부금 릴레이… 애도 속 ‘MAMA‘ 생중계

지난 26일(현지시간) 홍콩 타이포의 고층 아파트 단지 ‘웡 푹 코트’에서 발생한 화재로 대규모 인명 피해가 발생한 가운데, K팝 가수와 기획사들이 잇따라 성금을 전달하며 피해 복구에 힘을 보탰다.

28일 가요계에 따르면 하이브 뮤직그룹 APAC 산하 빅히트 뮤직·빌리프랩·쏘스뮤직·플레디스 엔터테인먼트·KOZ엔터테인먼트·어도어 6개 레이블은 이날 희망브리지 전국재해구호협회에 5억원을 기부했다. 성금은 홍콩 비영리단체와 함께 화재 참사 유가족을 지원하는 데 쓰인다.

그룹 아이들은 이날 중국의 포선 재단을 통해 구호 성금 100만 위안(약 2억원)을 전달했다. 중국 출신 멤버 우기는 26일 사회관계망서비스(SNS)에 “모두가 평안하고 무사하길 바란다”고 기원했다.

YG엔터테인먼트는 공식 웨이보를 통해 긴급 구호 성금 100만 홍콩달러(약 2억원)를 기부한다고 밝혔다.

그룹 갓세븐 잭슨도 전날 자신이 운영하는 의류 브랜드 ‘팀 왕’의 이름으로 홍콩 퉁와 병원 재단에 100만 홍콩달러를 기부했다. 홍콩 출신인 잭슨은 전날 SNS에 홍콩 시내 주요 대피소 정보를 안내하며 “도움이 필요한 사람과 동물이 모두 적절한 구호를 받을 수 있도록 이 정보를 전파해 달라”고 당부했다.

앞서 SM엔터테인먼트는 중국홍콩적십자사에 100만 홍콩달러를 전달했다. 그룹 에스파와 라이즈는 각각 50만 홍콩달러(약 9000만원), 25만 홍콩달러(약 5000만원)를 기부했다.

한편 K팝 가수들은 28∼29일 오후 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 대중음악 시상식 ‘마마(MAMA) 어워즈’에 출연한다.

주최사 CJ ENM은 홍콩 현지 애도 분위기를 고려해 추모 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부하겠다고 밝혔다. 레드카펫 행사는 취소했지만, 본 시상식은 예정대로 생중계로 진행한다.

알파드라이브원, 베이비몬스터, 엔하이픈, 하츠투하츠, 투어스(TWS), 스트레이키즈, 제로베이스원, 지드래곤 등 K팝 톱스타들이 다수 출연진 명단에 이름을 올렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지