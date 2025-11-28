네이버, 서울대병원과 의료 소버린 AI 첫걸음 내딛었다

네이버가 서울대학교병원과 함께 세계 최고 수준 의료 특화 거대언어모델(LLM)을 선보였다.

네이버와 서울대학교병원은 28일 서울 종로구 서울대학교병원에서 ‘메디컬 범용의료인공지능(AGI) 행사’에서 한국어 기반의 의료 특화 LLM ‘Kmed.ai’를 발표했다. 임상 데이터를 이해하고 의료진의 판단을 보조하는 데 활용되는 해당 모델은 2025년 의사국가고시(KMLE)에서 평균 96.4점이란 높은 점수를 받으며 세계 최고 수준의 의료 특화 성능, 전문성을 인정받았다.

김영태 서울대학교병원장(왼쪽), 이해진 네이버 이사회 의장이 서울 종로 서울대학교병원에서 열린 ‘메디컬 AGI 행사’에서 포즈를 취하고 있다. 네이버 제공

네이버, 서울대병원이 선보인 의료 특화 LLM ‘Kmed.ai’는 국가 사이트 AI HUB에 등록된 서울대 의학지식 문답세트 ‘SNUH ClinicalQA’를 비롯해 대한민국 의료법, 각종 진료과 가이드라인 등을 학습했다. 또한 실제 서울대병원 의료진의 적극적인 피드백을 통해 한국 의료 산업, 지식, 진료 상황의 맥락을 가장 깊이 이해하는 의료 소버린 AI의 성공 사례로 평가된다.

행사에서 네이버는 의료 특화 에이전트 플랫폼을 개발해 서울대병원 구성원 누구나 AI의 도움을 받아 업무의 효율성을 높일 수 있는 환경을 만들었다고도 발표했다. 해당 플랫폼은 문서 작성 보조, 진단 보조를 시작으로 고도화된 업무를 수행하고 향후 다양한 기능을 추가해 안전성, 정확도를 높여갈 예정이다.

이해진 네이버 의장은 “네이버와 서울대병원이 함께 개발한 의료 특화 LLM이 의료진, 환자, 의료기관 모두에게 가장 안전하고 정확해야 하는 중요한 데이터를 지켜내고, 의료진의 효율성, 환자의 만족도를 높일 것이라고 믿는다”며 “한국의 의료 산업, 진료 상황, 의료법을 가장 깊이 이해하는 의료 소버린 AI의 성공 사례가 되길 기원한다”고 밝혔다.

김영태 서울대학교병원 원장은 “의료 AI는 국가전략기술로, 이번 성과는 한국 의료 소버린 AI 구축의 첫걸음이자 중요한 이정표”라며 “서울대병원은 환자 안전과 의료서비스 품질 향상을 위해 AI 기반의 지능형병원 전환을 가속화하고, 국내 의료 AI 경쟁력 강화와 글로벌 도약에도 기여하겠다”고 밝혔다.

네이버는 환자의 병력 청취를 온라인으로 수행하면 의료용어로 자동 변화되어 EMR에 기록되는 스마트 서베이, 과거 검진 결과를 한눈에 볼 수 있도록 분류, 정리, 분석해주는 페이션트 서머리 등 다양한 서비스를 선보인 바 있다. 또 제이앤피메디, 인바디, 세나클 등 글로벌 헬스케어 기업에 지속적으로 투자하고 있다.

