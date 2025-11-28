프로브랜드, 조직 전략 고도화 위해 금융·마케팅 전문가 윤동환 명예이사 선임

AI 기반 상권·브랜딩 솔루션 푸드테크 기업 ㈜프로브랜드가 비즈니스 전략 역량을 정교하게 강화하기 위해 ㈜굿리치 마케팅 이사로 활동 중인 윤동환 전문가를 명예이사로 선임했다고 28일 밝혔다.

윤동환 명예이사는 약 10년간의 필드경력과 금융 분야 5년 전문성을 바탕으로, 시장 확대 전략 및 파트너십 딜 메이킹에서 차별화된 역량을 보유한 것으로 평가받는다. 2024년에는 금융전문가 과정을 수료하며 전문지식 기반도 갖췄다.

프로브랜드는 이번 인선을 계기로 ▲고객 경험 기반의 시장 진출 전략 고도화 ▲성과 중심의 영업 실행력 강화 ▲데이터 비즈니스 확장 가속화 등 핵심 경영 의사결정 체계를 강화해 나갈 계획이다.

윤동환 이사는 “프로브랜드의 성장 과정에서 시장 실행력을 강화하는 역할을 적극 수행하며 사회적 가치 실천에 기여하겠다”고 말했다.

남현 CEO는 “영업 현장에 대한 윤동환 이사의 깊은 이해는 프로브랜드의 전략 실행력을 혁신적으로 끌어올릴 것”이라며 “데이터 해석에서 끝나는 것이 아니라 실제 매출 상승을 이끌어내는 플랫폼으로 도약하겠다”고 했다.

한편 프로브랜드는 기존 데이터 뷰어(Viewer) 중심의 상권 분석을 넘어, 데이터 해석 → 실행 전략 → 미래 매출 예측까지 연결하는 풀스택 외식 비즈니스 플랫폼 '프로테크(PROTECH)'을 통해 외식 산업의 디지털 전환을 가속화하고 있다.

