'케데헌' 더피가 뉴욕 하늘에…추수감사절 퍼레이드서 시선집중

27일(현지시간) 오전 미국 뉴욕 맨해튼에 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 인기 호랑이 캐릭터 더피가 두둥실 떠올랐다.



이날 추수감사절을 맞아 열린 메이시스 퍼레이드에 대형 더피 풍선이 나타나 맨해튼의 마천루 사이를 행진한 것이다.



지난 1924년 시작돼 올해로 99회째를 맞은 메이시스 퍼레이드는 미국의 최대 명절인 추수감사절을 상징하는 가장 화려한 행사로 꼽힌다. 유명 캐릭터 풍선들이 맨해튼 한복판에서 4㎞가량을 행진한다.



NBC방송 등에 따르면 이날 등장한 케데헌 마스코트인 더피 풍선은 퍼레이드를 보기 위해 몰려든 인파의 시선을 집중시켰다.



케데헌의 다른 마스코트인 까치 캐릭터 서씨도 화분에 앉은 모양의 풍선으로 등장해 더피 풍선 앞에서 행진했다.

더피와 서씨는 '케데헌'에서 남자주인공 진우의 편지를 여자주인공 루미에게 전달하는 초자연적 존재들로, 귀여운 모습 덕분에 케데헌 팬들 사이에서 큰 인기를 끌었다.



이날 퍼레이드에서는 케데헌 속 주인공 헌트릭스의 노래를 부른 한국계 미국인 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)와 오드리 누나, 레이 아미가 등장해 케데헌 속 히트곡 '골든'(Golden)을 불렀다.



이들은 검정 옷을 입고 댄서들과 함께 무대에 올랐고, 관객들은 큰 환호와 함성을 보냈다.



케데헌에서 헌트릭스의 매니저인 바비 역 목소리를 연기한 배우 켄 정이 직접 헌트릭스를 소개해 분위기를 한껏 끌어올리기도 했다.

<연합>

