2024년 노인 건보 진료비 50조원 돌파…5년간 39% 증가

지난해 65세 이상 노인 건강보험 진료비가 50조원을 돌파하면서 전체의 45%를 차지하는 것으로 집계됐다. 고령화가 가속하면서 노인 건보 진료비는 최근 5년간 1.4배로 늘었다.

28일 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 공동 발간한 ‘2024년 건강보험 통계 연보’에 따르면 지난해 건강보험 진료비는 116조2375억원으로 2023년 보다 4.9% 증가했다. 진료비는 건강보험이 의료기관에 지불한 진료비와 환자가 의료기관에 지불한 본인부담금을 합한 것이다. 건강보험 적용을 받지 못하는 비급여 진료비는 포함되지 않는다.

서울 시내 한 대학병원 내원객들이 진료비를 수납하고 있다. 연합뉴스

지난해 65세 이상 노인 971만명의 진료비는 52조1935억원으로 2023년 대비 6.7% 증가했다. 2020년 37조6135억원과 비교하면 최근 5년간 38.8% 증가했다.

전체 건강보험 적용 인구의 18.9%를 차지하는 노인이 전체 진료비의 44.9%를 차지하는 셈이다. 노인 1인당 연평균 진료비는 550만8000원으로, 전체 1인당 연평균 진료비 226만1000원을 크게 웃돌았다.

지난해 보험료 부과액은 84조1248억원으로 전년 대비 2.5% 증가했다. 직장보험료가 74조6196억원, 지역보험료가 9조5052억원이다.

가구당 월평균 보험료는 13만4124원으로 나타났다. 직장 보험은 15만9184원, 지역 보험은 8만2186원이다. 1인당 연간 보험료는 163만6130원, 연간 급여비는 187만5956원이었다.

지난해 말 기준 병의원과 약국 등 요양기관 수는 10만3308곳으로, 직전 해 대비 1.5% 늘었다. 같은 기간 의사, 간호사, 약사 등 요양기관 인력은 48만7994명으로 2% 증가했다. 간호사가 4.9% 늘었고, 한의사(2.3%), 약사 및 한약사(1.9%), 치과의사(1.6%) 순으로 증가했다. 의사만 4.7% 감소했다.

지난해 분만 건수는 23만6926건으로 직전 해 대비 2.8% 증가했으나, 분만 기관 수는 445곳으로 4.9% 줄었다. 자연분만 건수가 6.0% 감소한 것과 달리 제왕절개 건수가 7.7% 늘면서 전체 분만 수 증가에 영향을 끼쳤다. 연령대별 분만 건수는 30∼39세에서 18만1075건으로 전체의 76.4%를 차지했다.

