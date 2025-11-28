[속보] 조국 “尹 무기징역”…‘내란 구형’ 예상

조국 조국혁신당 대표. 뉴시스

조국 조국혁신당 대표는 향후 검찰이 윤석열 전 대통령에게 “무기징역을 구형할 것”이라고 예상했다.

조 대표는 28일 오전 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “한덕수 전 총리 구형을 기초로, 윤석열 정권 장관 중 내란에 관여한 국무위원들에 대한 구형을 예상해본다”라며 이같이 적었다.

그는 “김용현 전 국방부 장관 30~35년, 이상민 전 행정안전부 장관 25~30년, 박성재 전 법무부장관 20~25년”을 구형할 것으로 내다봤다.

그러면서 “V0였던 김건희가 내란에도 관여했을 것이라는 합리적 의심이 있으나, 증거거 없는 상태”라며 “윤석열이 계엄 후 뜬금없이 '김건희는 몰랐다'라는 말을 한 이유는 '보스'를 보호하려는 의도였을 것”이라고 했다.

앞서 지난 26일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관) 심리로 열린 한 전 총리의 내란 우두머리 방조 혐의 등 결심공판에서 내란특검(특별검사 조은석)팀은 한 전 총리에게 징역 15년을 구형한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지