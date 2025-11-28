양주은남 산단에 태양광 설치 가이드라인…GH, 입주기업 대상 국내 최초 제작

경기주택도시공사(GH)가 국내 처음으로 산업단지 입주기업 대상 ‘태양광 설치 가이드라인’을 제작했다고 28일 밝혔다. 이번 가이드라인은 양주은남 일반산업단지를 ‘경기북부 RE100 실현 산업단지’로 조성하기 위해 마련됐다.

GH에 따르면 가이드라인은 GH가 수개월에 걸쳐 양주시, 경기환경에너지진흥원, 입주기업, 발전사업자 등과 협의를 거쳐 완성됐다. 입주기업 맞춤형 실무 지침서로 산업단지 단위에서 재생에너지 도입 지원체계를 마련한 첫 사례다.

GH가 제작한 산업단지용 태양광 설치 가이드라인. GH 제공

가이드라인에는 다양한 태양광 사업모델과 관련해 △발전사업 인허가 절차 △지붕 등 구조별 설치 기준 △안전·유지관리 방안 등 RE100 달성을 위한 실무 전 과정이 단계별로 담겨있다.

모든 필지에 대해 태양광 조도 시뮬레이션을 적용해 예상 발전량과 설치·운영비 등을 사전 분석, 입지별로 사업성을 안내한 것이 특징이다. GH 관계자는 “시뮬레이션 결과 산업단지 전체 기준 연간 총발전량은 9만4000㎿h로 전국 산업단지 중 최대 규모”라며 “기업이 자발적이고 합리적인 재생에너지 도입 결정을 내릴 수 있도록 실질적 지원 기반을 제공했다”고 설명했다.

GH는 입주기업을 위한 전담 지원센터를 운영해 상담·기술 지원 등 원스톱 서비스도 제공할 계획이다.

양주은남 일반산업단지는 GH와 양주시가 공동으로 경기북부에 조성 중인 산업단지다. 99만㎡ 부지에 제조·물류 중심의 복합 산업기능을 갖추게 된다. 2027년 준공을 목표로 산업시설용지 공급을 진행하고 있다.

김용진 GH 사장은 “양주은남 산단은 GH가 중점 추진 중인 경기북부 최초의 RE100 실현 산업단지”라며 “이번 가이드라인을 통해 입주기업이 사업 초기부터 체계적으로 RE100을 준비할 수 있도록 기반을 마련했다”고 설명했다.

