광양경자청, 선일물산과 425억 규모 수출용 조미김 공장 유치

광양만권경제자유구역청이 광양 세풍산단에 425억원 규모의 수출용 조미김 생산공장을 유치했다.

광양경자청은 최근 선일물산㈜과 광양 세풍산업단지 내 수출형 조미김 생산시설 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 협약은 전남도·광양시와 함께 서면으로 진행됐다.

광양만권 세풍산업단지 조감도. 광양경제청 제공

선일물산은 목포 연산동에 본사를 둔 식품가공 기업으로 2000년 설립 이후 연 매출 400억원대 중견기업으로 성장했다. 협약에 따라 선일물산은 세풍산단 1만8046㎡ 부지에 총 425억 5000만원을 들여 수출형 조미김 생산공장을 신설하고 179명을 신규 채용할 계획이다. 공장 구축은 올 연말부터 내년 10월까지 순차적으로 진행된다.

전남도와 광양시, 광양경자청은 기업의 조기 정착과 안정적 운영을 위해 행정·제도적 지원을 제공할 계획이다. 선일물산 또한 지역 인재 채용과 지역 기업 활용, 지역 생산품 구매 확대 등을 약속하며 지역경제와의 상생 의지를 밝혔다. 향후 생산능력 확장을 추진할 경우 친환경 에너지 설비 도입 방안도 적극 검토하겠다고 설명했다.

이번 투자로 세풍산단 내 식품 가공 산업 기반이 확대되면서, 지역 농수산물 가공 경쟁력 강화와 수출형 식품산업 육성 효과가 기대된다. 광양 지역 산업의 다변화와 일자리 창출에도 의미 있는 기여를 할 것으로 전망된다.

구충곤 광양경자청장은 “선일물산의 투자는 광양 지역 식품 가공 산업의 새로운 성장 동력이 될 것”이라며 “앞으로도 전략적 기업 유치를 통해 양질의 일자리 창출과 지역 산업 고도화를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

