아이들, 홍콩 화재 참사에 2억 기부

홍콩에서 대형 화재 참사가 발생한 가운데, 중국 출신 멤버 우기가 속한 걸그룹 '아이들'이 현지에 따뜻한 마음을 전했다.

중국 포선재단(Fosun Foundation)은 28일 소셜미디어에 "홍콩 타이포구 대형 화재로 주민들에게 큰 손실이 발생했다. 아이들이 재단을 통해 100만 위안(약 2억원)을 기부했다"고 밝혔다.

해당 기부금은 피해 지역의 긴급 구호 등에 사용된다. 아이들과 재단 측은 희생자와 유족, 피해 주민들의 평안을 기원했다.

우기는 지난 26일 자신의 소셜 미디어에 홍콩 화재와 관련 "모두가 평안하고 무사하길 바란다"고 남기기도 했다.

아이들 외에 앞서 그룹 '에스파'와 '라이즈' 그리고 이들이 속한 SM엔터테인먼트도 이번 화재 희생자 등을 위해 성금을 쾌척했다.

아이들, 에스파, 라이즈는 이날과 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 CJ ENM의 K-팝 시상식 '2025 마마 어워즈'에 출연한다. 시상식은 최대한

