김지민, 김준호와 결혼 4개월 만에 '각방' 고백

코미디언 김지민이 코미디언 김준호와 결혼 4개월 만에 각방을 쓰고 있다고 털어놨다.

김지민은 오는 29일 오전 10시 첫 방송하는 SBS 플러스 '이호선의 사이다'를 통해 김준호와 각방을 쓰고 있다는 사실을 밝힌다.

이날 방송에선 남편 숨통을 옥죄는 아내부터 내 가족을 험담하는 남편까지, 배우자의 수명을 깎아 먹는 각종 '빌런' 사연들이 쏟아진다.

특히 이날 김지민은 '주말 부부가 너무 편해졌다'는 사연을 보던 중 각방 얘기를 꺼냈다.

프로그램 호스트인 이호선 숭실대 사이버대 교수는 "그런 걸 수면 이혼이라고 한다"고 과감한 정의를 내린다.

김지민은 하지만 "아침에 김준호를 만날 때 너무 설렌다"라며 오히려 달라진 김준호와 관계에 만족감을 드러낸다. 의외의 '꿀템 각방 라이프'를 공개한 것이다.

이어 김지민은 배우자에 대한 집착과 의심을 담은 사연을 소개하던 중 "바람 피는 거 의심하는 남자들 보면 지가 그런 짓 한다!"라고 단호하게 말한다.

이를 들은 이호선은 "경험 있냐?!"며 날카롭게 되받아쳐 긴장감을 더한다. 김지민은 순간 "나쁜 놈!"이라고 외치더니 결국 울컥 눈물까지 비쳐 스튜디오를 예상치 못한 감정선으로 술렁이게 만든다는 후문이다.

제작진은 "김지민의 거침없는 입담과 솔직한 고백, 이호선 교수의 직설적이고 현실적인 팩폭 솔루션이 만나 부부 문제의 현실을 더욱 생생하게 보여줄 것"이라고 예고했다.

