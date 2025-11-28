금요일 강풍에 더 매서운 영하권 추위…전국 일교차 10도 이상

금요일인 28일은 아침 최저기온이 영하권으로 떨어지고, 매서운 바람까지 불면서 더 춥겠다.



낮에는 기온이 오르며 전국 대부분 지역에서 일교차가 10도 이상으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 아침 기온이 더 떨어진 28일 서울 종로구 광화문 세종대로사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

기상청은 강한 북서풍이 불며 찬 공기가 유입돼 이날 아침 기온이 평년(최저 -4∼6도, 최고 7∼14도)과 비슷하거나 조금 낮겠다고 예보했다.



오전에는 전국이 영하권으로 떨어졌다.



특히 중부지방을 중심으로 기온이 전날보다 5∼7도가량 떨어지는 곳이 있겠다.



낮 최고기온은 5∼12도로 예상돼 전국 대부분 지역에서 기온 차가 10도 이상으로 크겠다.



주요 도시 예상 최고기온은 서울 7도, 수원·세종 8도, 대전 9도, 광주·대구 10도, 강릉·울산 11도, 부산 12도, 제주 13도다.



이날 아침까지 칼바람이 계속될 것으로 예상된다.



전국 곳곳에 시속 55㎞ 이상 바람이 강하게 부는 곳이 많겠다. 강원 산지는 시속 70㎞ 넘는 강풍이 불겠다.



해상은 대부분 바다에 풍랑특보가 발표된 상태다.



서해상과 남해먼바다, 제주도해상은 이날 오전까지, 동해먼바다는 밤까지 바람이 시속 35∼60㎞로 매우 강하게 불겠다. 물결은 최대 4.0ｍ로 높게 일겠다.



동해안에는 이날 오후부터 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 밀려오는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고에 유의할 필요가 있다.



미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

<연합>

