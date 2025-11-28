‘박수홍♥’ 김다예, 악성 루머때문에 “마약 검사까지 했다”

이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니' 화면 캡처

코미디언 박수홍의 아내 김다예가 악성 루머로 인해 마약 검사까지 받았다고 고백했다.

27일 방송인 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에서 '처음 밝히는 박수홍♥김다예 첫 만남부터 시험관 출산까지 전부 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 두 사람은 교제 당시 쏟아졌던 억측과 루머에 대해 입을 열었다. 김다예는 "그때 자세한 내막은 몰랐지만, 2020년에 크게 안 좋은 일이 있었던 것 같다. 뛰쳐나가고 연락이 안 왔다"고 말했다.

이어 "그냥 너무 불쌍한 마음이 컸다. 그때 힘든 일이 없었다면 결혼 못 했을 거 같다"며 "일단 (박수홍을) 살려야 되니까 어떻게든 지켜야겠다는 생각을 했는데 공론화가 되면서 옆에 있다는 이유로 같이 공격을 받았다"고 털어놨다.

박수홍은 "너무 미안했다. 사람이 살고 싶으니까 붙잡고 있었다"며 "(김다예가) 마약하고, 한 번도 마주치지도 않은 사업가한테 차를 받고, 라스베이거스에 가서 도박을 했다더라"고 당시의 억울함을 토로했다.

그러면서 "비자가 없다. 미국에 들어가 본 적이 없다. 우리가 지나가면 뒤에서 '마약'이라며 수군거렸다. 소변 검사, 모발 검사 다 해서 다 제출했다"고 덧붙였다.

김다예는 "당시 변호사가 우리가 물적 증거 다 준비하기 전에도 딱 한 마디 했다. '절대 마약하신 분 몸매가 아니다. 마약 하면 사람이 말라진다'고 하셨다"며 "스폰서 루머도 막 나오니까 '이것도 거짓이 확실하다'고 하셨다. 감사했지만 뭔가 마음에 남았다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

딸을 향한 루머에 김다예의 부모도 고충을 겪었다. 박수홍은 "아버님은 스트레스로 눈 수술을 하시고, 어머님은 공황장애가 오셨다. 그래도 살고 싶어서 (김다예를) 붙잡게 되더라"며 "이 사람은 나를 안 놨다. 나랑 싸워준다고 법무법인에 취업했다"고 고마움을 전했다.

