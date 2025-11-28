“어제보다 더 추워요”…바람도 강하게 불어 체감온도‘뚝’ [오늘 날씨]

금요일인 28일은 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 바람이 강하게 불고 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 오전까지 구름이 많이 끼겠다.

전날 내린 비 또는 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니, 교통안전에 유의해야 한다.

기온은 평년보다 비슷하거나 조금 낮겠다. 이날 아침 최저 기온은 -5~5도, 낮 최고 기온은 6~12도로 예상된다. 특히 중부지방을 중심으로 전날 대비 기온이 5~7도가량 떨어지는 곳이 있겠으니 건강 관리에 주의해야 한다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 -1도 △인천 -1도 △파주 05도 △춘천 -4도 △강릉 2도 △대전 0도 △대구 2도 △전주 2도 △광주 3도 △부산 4도 △제주 9도다.

최고 기온은 △서울 7도 △인천 7도 △파주 7도 △춘천 8도 △강릉 11도 △대전 10도 △대구 10도 △전주 9도 △광주 10도 △부산 12도 △제주 13도로 예상된다.

오전까지 해안과 산지를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠고, 이에 따라 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠다.

강원산지·동해안에서는 오전까지 바람이 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠다. 또 전국 대부분의 지역에서도 바람이 시속 55㎞ 이상으로 강하게 부는 곳이 많겠으니 시설물 및 교통안전에 각별히 신경 써야 한다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지