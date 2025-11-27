“두꺼운 패딩 필수”…아침 영하권 추위, 바람도 강해 체감온도↓ [내일날씨]

금요일인 28일은 중부지방을 중심으로 기온이 전날보다 5~7도 크게 떨어지고 바람도 강하게 불어 체감온도가 더욱 낮아지겠다.

서울 종로구 광화문 네거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민이 신호를 기다리고 있다. 뉴시스

27일 기상청에 따르면, 28일 아침 기온은 중부지방을 중심으로 이날보다 5~7도 가량 떨어지겠고 일부 수도권은 7도 이상 낮아지겠다. 아침 최저기온은 -5도~5도, 낮 최고기온은 6~12도를 오르내릴 것으로 전망된다.

지역별 아침 최저기온은 서울 -1도, 인천 -1도, 수원 -2도, 춘천 -4도, 강릉 2도, 청주 1도, 대전 0도, 전주 2도, 광주 3도, 대구 2도, 부산 4도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 7도, 인천 7도, 수원 8도, 춘천 8도, 강릉 11도, 청주 9도, 대전 10도, 전주 9도, 광주 10도, 대구 10도, 부산 12도, 제주 13도다.

이날 오전까지 해안과 산지를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠고, 이에 따라 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠다.

특히 강풍특보가 발효된 서해안과 일부 남해안, 경북동해안·경북북동산지, 제주도는 새벽까지, 강원산지·동해안은 오전까지 바람이 70㎞/h 이상으로 매우 강하게 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.

오전까지 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 바람이 순간풍속 55㎞/h 이상으로 강하게 부는 곳이 많겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 전망된다.

