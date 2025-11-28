포트홀 AI탐지·체납자 코인 징수 ‘1등 행정’

폭우가 쏟아지는 날이면 포트홀과 물 고임은 운전자 생명을 위협하는 ‘보이지 않는 흉기’가 된다. 한국도로공사는 육안 점검에 의존하던 도로 진단의 한계를 넘기 위해 첨단 센서(LiDAR·정밀 카메라)와 인공지능(AI) 기술을 활용하는 초정밀 도로 탐지 기술을 도입했다. 그 결과 빗길 사고 분석 시간은 2주에서 2시간으로 줄었고, 포트홀은 최근 3개월간 8872건이 탐지·보수되는 성과를 냈다.

지방세를 피하기 위해 가상자산으로 재산을 숨기던 고질 체납자들의 ‘숨은 돈’도 행정의 손에 포착됐다. 경기 파주시는 전국 최초로 체납자의 가상자산(코인)을 직접 매각해 체납액을 징수하는 데 성공했고, 올해 상반기에만 23명으로부터 5600만원을 거둬들였다.

이처럼 도로 안전부터 조세 정의까지 국민 삶을 직접 바꾼 ‘적극행정’ 사례들이 대통령상과 국무총리상을 받게 됐다. 행정안전부와 인사혁신처는 27일 정부세종청사에서 ‘2025 적극행정 우수사례 경진 대회’ 본선 심사와 시상식을 개최했다.

행안부·인사처 등에 따르면 이번 경진대회에는 중앙정부·지방자치단체·공공기관·지방 공공기관 343곳에서 총 649건의 적극행정 사례가 접수됐고 이 중 18건이 본선에 진출했다.

본선에서는 각 기관이 제출한 사례를 대상으로 발표와 심사가 진행됐다. 심사 결과 대상(대통령상)은 행안부의 ‘국립과학수사연구원 딥페이크 탐지 기술 본격 적용’, 파주시의 ‘전국 최초 코인 직접 매각 징수’, 소방청의 ‘현장 도착의 골든타임을 여는 119 패스’ 등 6건이 선정됐다. 최우수상(국무총리상)은 국세청의 ‘종합소득세 원클릭 환급 서비스’와 교육부(충남교육청)의 ‘등하교 통학버스 탑승 실시간 확인 시스템 구축’을 비롯한 12건이 수상했다.

대상과 최우수상은 국민 심사단의 사전 현장 심사(30%)와 전문가 심사(50%), 국민 투표단의 온라인 투표(20%)를 합산해 결정됐다. 시상은 김민석 국무총리가 맡았다.

1·2차 예비 심사는 통과했지만 본선 진출에 실패한 적극행정 우수 사례는 행안부 장관상(우수상)과 인사처장상(장려상)을 받았다. 우수 사례는 과학기술정보통신부의 ‘제주항공 여객기 사고 희생자 유가족의 신속한 피해 수습을 지원하다’, 전북 정읍시의 ‘전국 최초! 의료 취약지 의료 공백 해소를 위해 시니어 의사를 활용하다’를 비롯한 36건이 선정됐다.

모범 실패 사례로는 한국중부발전의 ‘버리면 쓰레기, 쓰면 에너지, 버려지는 폐플라스틱으로 新에너지 혁명을 일으키다!’, 서울 성북구의 ‘1인 가구 외로움 그리고 사회적 고립을 동네에서 함께 해결하다’ 등 4건이 뽑혔다.

최동석 인사처장은 “공직자의 적극행정은 국민주권정부 실현에 단초가 될 것”이라며 “경진대회를 통해 발굴된 사례가 공직사회를 넘어 대한민국을 바꿀 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “이번 대회에서 발굴된 우수 사례를 널리 알려 적극행정 문화를 확산하고, 일 잘하는 정부를 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지