대나무 비계 ‘불쏘시개’… 성냥갑 아파트 삽시에 ‘활활’

홍콩에서 발생한 고층 아파트단지 화재로 최소 55명이 숨졌고 수백 명의 생사가 불분명한 상태다. 1948년 176명의 사망자를 낸 홍콩 창고 화재 이후 가장 큰 인명피해가 우려되고 있다.

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트, AP통신 등 외신에 따르면 전날 오후 2시52분쯤 홍콩 북부 타이포 구역의 주거용 고층 아파트단지인 ‘웡 푹 코트’에서 불이 났다. 홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 이날 오전 “현장의 화재는 기본적으로 통제됐다”며 “이번 화재를 극도로 중시하고 있고, 현재 우선 업무는 화재 진압과 부상자 구조”라고 말했다.



이날 오후 4시 기준 소방관 1명을 포함해 55명이 사망했고, 약 270명이 실종 상태다. 51명은 현장에서 확인됐고, 병원에 입원한 68명 중 4명이 숨졌다. 입원 중인 10여명도 위독한 상태로 전해졌다. 소재 파악이 되지 않은 인원이 많아 인명피해는 더 커질 전망이다.



홍콩 경찰은 이날 공사업체책임자인 이사 2명과 엔지니어링 컨설턴트 1명을 과실치사 혐의로 체포해 조사 중이다.



불이 난 단지는 1983년 입주를 시작한 노후 공공 아파트단지로, 총 32층 8개 동으로 이뤄졌으며 2000가구에 약 4800여명이 거주하는 것으로 전해졌다.



이처럼 피해가 커진 데는 1년 넘게 이어진 아파트 보수 공사 등 여러 요인이 지목되고 있다. 정확한 원인 규명에는 시간이 필요할 전망이다.

웡 푹 코트는 40년이 넘은 건물은 대규모 보수를 해야 한다는 홍콩 당국 규정에 따라 지난해 7월부터 공사 중이었는데, 이미 공사 작업자의 흡연 문제를 지적하는 주민 민원이 제기됐다고 현지 매체들은 전했다.



공사를 위해 외벽에 설치된 대나무 비계(높은 곳에서 공사할 때 작업자가 이동할 수 있게 설치하는 간이 구조물)와 공사용 안전망은 화재가 커진 이유로 지목된다. 당시 이들에 불이 번지며 대형 불기둥이 치솟았다. 공사 중인 건물 외벽을 따라 설치하는 비계는 최근 들어 보통 금속 제품을 쓰지만, 홍콩에서는 여전히 대부분 대나무 비계가 사용된다. 과거부터 대나무 비계를 활용해왔지만 이제는 금속 비계를 설치하고 있는 중국 본토보다 전환이 늦은 셈이다.



외벽에 설치된 보호망과 방수포, 비닐 등을 타고 불길이 급속히 번졌을 가능성도 제기된다. 또 타지 않은 건물 외벽 쪽에 발포 스티로폼 판이 붙어 있고, 건물 내부 환풍구 등에도 스티로폼이 발견돼 당국은 참사와의 연관성을 들여다보고 있다.



피해 아파트가 홍콩 특유의 밀집형 건축물이라는 점도 피해를 키운 원인 중 하나로 꼽힌다. 현지 언론은 ‘배를 묶어 놓은 것과 같았다’고 표현했다. 또 주민 상당수가 고령인 점도 피해를 키운 요인으로 추정된다. 2021년 홍콩 인구 조사에 따르면 총 주민 중 36.6%가 65세 이상 노인이었다.

하룻밤 새 잿더미 된 보금자리 27일(현지시간) 홍콩 타이포구 '웡 푹 코트' 아파트단지에서 불길과 화염이 솟아오르고 있다. 전날 발생한 대형 화재는 이날도 완전히 불길이 잡히지 않았으며, 300명이 넘는 인명피해가 우려된다.

주민들은 현지 언론에 화재경보기가 제대로 작동하지 않았다고도 주장했다. 대피한 한 주민은 AFP통신에 “아파트단지 전체가 보수 공사 중이어서 주민 대부분이 창문을 닫아뒀고, 그래서 화재 경보도 듣지 못했다”고 말했다.



이번 화재로 인한 한국인 피해는 아직 파악되지 않았다. 외교부 당국자는 “현재까지 파악된 우리 국민 피해는 없다”며 “현지 우리 공관은 홍콩 관계 당국과 소통하며 우리 국민 피해 여부를 지속 파악 중”이라고 말했다. 시진핑 중국 국가주석은 숨진 소방관과 희생자 가족에 위로를 표했으며 피해 최소화를 촉구했다.

