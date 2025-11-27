트럼프, 다카이치에 “대만 문제로 中 자극 말라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리에게 ‘대만 문제로 중국을 자극하지 말라’고 말했다고 월스트리트저널(WSJ)이 26일(현지시간) 미·일 정부 관계자의 말을 인용해 보도했다.

지난 25일 일본 도쿄의 총리 관저에서 다카이치 사나에 일본 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과 가진 통화에 대해 설명하고 있다. 로이터연합뉴스

WSJ에 따르면 이 같은 언급은 지난 24일 미·일 정상 간 통화에서 나왔다. 이에 앞서 이뤄진 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 통화에 영향을 받았기 때문으로 보인다. 시 주석은 트럼프 대통령에게 대만에 대한 중국의 역사적 주권을 주장하면서 국제질서 관리에 관한 미·중 양국의 공동 책임을 강조했다. 당시 시 주석이 일본에 대한 압박을 직접 요구하지는 않았지만, 그의 최우선 관심사는 대만 문제였다고 신문은 전했다.



트럼프 대통령은 대만을 둘러싼 마찰로 미·중 무역 합의가 위기에 처하는 것을 원하지 않으며, 특히 중국이 약속한 미국산 대두 구매가 지연되는 상황을 우려하고 있다고 소식통은 말했다.



일본 내에서는 트럼프 대통령이 중·일 갈등과 관련해 동맹인 일본을 지지한다는 입장을 명확히 표명하지 않아 불안감이 확산하는 것으로 알려졌다. 통화 순서가 중국 다음이었던 점도 일본으로서는 민감하게 여길 수 있는 대목이다.



트럼프 대통령은 다만 다카이치 총리에게 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언을 철회하도록 압력을 가하지는 않은 것으로 알려졌다. 일본 정부 관계자는 27일 기자들과 만나 “사태 진정을 위해 협력하자는 취지의 얘기가 있었다. (미국이) 자제를 요구한 것은 아니다”라고 말했다고 NHK방송이 전했다. 기하라 미노루 관방장관은 WSJ 보도 관련 질문에 “회담(통화)의 상세한 내용은 외교상 대화이므로 답변을 자제하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지