네이버·두나무 ‘AI·웹3’ 융합… “K핀테크, 글로벌 진격한다”

“글로벌 진출이라는 꿈과 사명감이 있었기 때문입니다.”

이해진 네이버 이사회 의장(왼쪽 세 번째)이 27일 경기 성남 ‘네이버 1784’에서 열린 네이버·네이버파이낸셜·두나무 3사 공동 기자간담회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 박상진 네이버파이낸셜 대표, 최수연 네이버 대표, 이 의장, 송치형 두나무 회장, 오경석 두나무 대표이사. 네이버 제공

이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장은 27일 경기 성남 ‘네이버 1784’ 사옥에서 열린 기자간담회에서 업비트 운용사 두나무와의 기업 결합을 선택한 이유와 배경에 대해 이같이 밝혔다. 송치형 두나무 회장도 네이버와 손잡은 것에 “너무 큰 결정이라 인생에서 가장 길게 고민을 했다”면서도 “새로운 도전을 글로벌(무대)에서 해보고 싶다는 마음이 더 컸다”며 영토 확장을 주된 이유로 꼽았다.



네이버 이사회는 전날 금융계열사인 네이버파이낸셜과 두나무 간 포괄적 주식 교환을 통해 두나무를 100% 자회사로 편입하는 안건을 의결했다. 두나무가 네이버의 손자 회사가 되는 것이다.



네이버와 네이버파이낸셜, 두나무는 각 사 역량을 결집해 세계 시장을 공략할 계획이다. 국내 최대 인터넷 기업인 네이버, 연간 80조원이 넘는 최대 결제 규모를 확보한 네이버파이낸셜, 국내 최고 블록체인 기술을 보유한 두나무가 협력해 글로벌 시장에서 ‘K핀테크(금융기술)’ 저력을 증명하겠다는 구상이다.



이 의장은 “네이버의 AI 역량은 웹3와 시너지를 발휘해야만 차세대 시장을 선점할 수 있다”며 이번 기업 결합을 ‘전 세계에 없는 AI와 웹3 융합이라는 새로운 기획과 도전’이라고 규정했다. ‘차세대 인터넷’으로 불리는 웹3는 이용자가 데이터를 직접 소유하고 정보를 유통하는 인터넷 방식이다.



김형년 두나무 부회장은 “앞으로 대부분 자산이 블록체인 위에 올라가 유통되는 토큰화가 확산할 것”이라고 예고했다. AI 발달로 모든 데이터가 자산(토큰)화하면서 웹3에 기반한 자산 거래가 거대한 시장으로 성장한다는 의미다. 국내 최대 빅테크인 네이버에서 일어나는 모든 데이터·콘텐츠·상품 거래를 글로벌 가상자산 유통망을 보유한 두나무의 핀테크·블록체인 기술과 결합하면 디지털 자산화가 가능하다.



업계에선 네이버페이를 통한 결제·금융·가산자상을 하나로 묶은 슈퍼 앱 탄생을 기대하고 있다. 송 회장은 “AI와 블록체인이 결합한 차세대 금융 인프라를 설계하고 지급결제를 넘어 금융 전반, 나아가 생활 서비스까지 아우르는 새로운 글로벌 플랫폼 질서를 만들어가고자 한다”고 말했다.



오경석 두나무 대표는 “크립토(가상자산)가 결제 수단으로 확장했고 AI 에이전트의 필수인 ‘머신(기계) 투 머신’ 결제도 이뤄지고 있다”며 3사가 로봇·자율주행 모빌리티 분야에서 인간 개입 없이 이뤄질 AI 결제 시장에도 진출할 가능성을 내비쳤다.



최수연 네이버 대표는 새로운 시도인 AI와 웹3 관련 생태계 육성을 위해 5년간 10조원을 투자하는 청사진을 공개했다. 최 대표는 “AI와 웹3 기술의 공통적인 기반이 되는 그래픽처리장치(GPU)와 같은 기반 투자를 우선적으로 고려했다”며 “이를 해내는 건 모두 인재이기 때문에 인재 양성에 대한 과감한 투자를 고려했다”고 말했다.



최 대표는 일각에서 제기된 네이버파이낸셜의 나스닥 상장 추진 가능성은 부인했다. 최 대표는 “나스닥 상장 추진 계획은 (현재) 정해진 것이 없다”면서 “향후 (만약) 상장을 고려하게 될 때도 주주가치 제고라는 가치를 우선으로 추구할 것”이라고 말했다.



이번 기업 결합으로 네이버의 지배체제 변화에 대한 관심도 커지고 있다. 이 의장은 일각에서 송 회장이 네이버의 차기 지도자로 거론되는 데 대해 “송 회장은 사업적으로 뛰어난 성과를 낼 뿐 아니라 기술적으로도 뛰어난 이해가 있다”면서도 “좋은 후배라고 생각하지만 차기 리더로 영입할 그런 단계는 아니라고 생각한다”고 말했다.

